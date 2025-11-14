El Celta visitará al Sant Andreu el próximo 4 de diciembre

El Celta ya tiene fecha y hora para la segunda ronda de la Copa del Rey. El encuentro que va a enfrentar al equipo de Claudio Giráldez contra la Unió Esportiva Sant Andreu, de Segunda RFEF, ha sido programado para el jueves, día 4 de diciembre, a las 21.00 horas, televisado por Movistar. La eliminatoria, como todas las que en estas primeras rondas enfrentan a rivales de distintas divisiones, se disputará a partido único en el campo del equipo de menor categoría, en este caso el Estadio Narcis Sala, de césped artificial, con capacidad para 6.570 espectadores.

Uno de los principales problemas, al margen tratarse de un equipo de bastante mayor rango que el Puerto de Vega, su último rival copero, es precisamente la adaptación al césped sintético. El choque tendrá lugar cuatro días después del choque liguero contra el Espanyol en Balaídos y tres días antes de la visita al Bernabéu.

Visita del Athletic

Por otra parte, LaLiga hizo oficial el pasado martes el horario del encuentro liguero de la decimosexta jornada de Liga entre el Celta y el Athletic en Balaídos. El choque contra el conjunto vasco ha sido programado para el domingo, día 14 de diciembre, a las 16.15 horas, televisado por DAZN. Será el antepenúltimo encuentro que dispute el Celta antes del parón navideño. Le seguirán, si se clasifica, el duelo de tercera ronda de Copa, contra un rival por determinar, y la visita liguera al campo del Oviedo, con fecha y horario pendientes de designar.