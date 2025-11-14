El Celta endereza su rumbo

Pese a su discreto arranque, con mejor fútbol que resultados y una insólita serie de 7 empates a un gol en 9 partidos, el Celta se acerca al primer tercio de la temporada bien situado en las tres competiciones que disputa este curso. El equipo de Giráldez ha mejorado en las últimas semanas sus resultados en LaLiga, espera la segunda eliminatoria copera tras superar sin inmutarse el trámite del modesto Puerto de Vega y se encuentra a un paso de obtener el pase a la segunda ronda de la Europa League, la competición en la que los celestes han ofrecido hasta ahora mayor lucimiento. El cuadro olívico ha enderezado su rumbo y mira al futuro con optimismo para afrontar un apretado e intenso calendario (9 partidos en 30 días) hasta el próximo parón navideño.

Mejoría en LaLiga.

El Celta se ha ido al penúltimo parón de selecciones de la temporada con solo tres puntos menos de los que sumaba el pasado curso a esta misma altura de competición. Los mejores resultados del equipo de Giráldez no han llegado paradójicamente en los partidos que ha jugado mejor, pero le han permitido al equipo celeste mitigar los efectos negativos de la inaudita secuencia de empates que en las primeras jornadas le impidió poner distancia con los puestos de descenso.

Los resultados no difieren mucho de los obtenidos hace un año. Entonces el grupo de Giráldez marchaba en el décimo puesto, con 16 puntos, 3 más de los que contabiliza en la actualidad. La diferencia ha estado no tanto en el número de puntos como en el modo de conseguirlos. La pasada campaña, el equipo vigués había ganado 5 partidos (Alavés, Valencia, Valladolid, Las Palmas y Getafe), perdido 6 (Villarreal, Osasuna, Atlético de Madrid, Athletic, Real Madrid y Leganés) y solo había empatado 1 (Girona), mientras que el actual ejercicio los celestes han firmado tablas nada menos que en siete ocasiones (Mallorca, Villarreal, Betis, Girona, Rayo Vallecano, Atlético de Madrid y Real Sociedad), han ganado 2 partidos (Osasuna y Levante) y han ido de vacío en otros 3 encuentros (Getafe, Elche y Barcelona).

Llama la atención la diferencia de rendimiento que el grupo de Giráldez ha ofrecido como local y visitante en ambas temporadas. Si el pasado curso la asignatura pendiente eran los partidos que el equipo disputaba a domicilio, con Balaídos como un bastión poco menos que inexpugnable, esta temporada los celestes no han ganado un solo encuentro como locales y ha cedido dos de sus tres derrotas ligueras en casa.

Las dos victorias logradas hasta el momento por el Celta han llegado a domicilio, en El Sadar y el Ciutat de Valencia, en las jornadas décima y undécima, respectivamente. El equipo celeste completó, de hecho, el arranque competitivo sin ganar más largo de su historia, pero nunca llegó a ocupar puestos de descenso. Sin embargo, antes de caer el pasado fin de semana en casa ante el Barcelona, los celestes lograron conectar una racha de cinco victorias consecutivas en tres competiciones (Niza, Osasuna, Puerto de Vega, Levante y Dinamo de Zagreb) que ha contribuido de forma notable a despejar el horizonte de nubarrones.

Consumidas 12 jornadas ligueras, el diferencial de goles es también bastante similar al de la pasada temporada. La diferencia entre goles recibidos y encajados arrojaba el pasado curso un saldo negativo de -2 (18 por 20), mientras que en la actual campaña es de -3 (15 por 18). Los celeste marcan menos goles, pero también reciben menos.

Encauzados en Europa.

Con escaso desgaste en el torneo doméstico, en buena medida por la peculiar política de rotaciones masivas de Claudio Giráldez, el Celta avanza con paso firme hacia la segunda ronda de la Europa League. Pese a su mal arranque frente al pujante Stuttgart, los celestes se han convertido en uno de los equipos revelación de esta primera fase del torneo, encadenando tres victorias en los tres encuentros siguientes: PAOK Salónica, Niza y Dinamo de Zagreb. Esta secuencia triunfal los ha aupado hasta la cuarta plaza de una clasificación de 36 equipos, superado tan solo por el Midtjyland danés, único que lleva pleno de victorias, y el Friburgo alemán y el Ferencvaros húngaro, que han cedido un empate.

Los 9 puntos sumados por el Celta en el ecuador de la ronda le acercan mucho a la clasificación entre los 24 primeros que le garantizaría su presencia en el play-in de dieciseisavos de final, que la pasada temporada requirió 11 puntos, solo dos menos de los que contabiliza ya el grupo de Giráldez. Con cuatro partidos todavía por disputarse (Ludogorets, Bolonia, Lille y Estrella Roja), un triunfo en la próxima visita al campo del equipo búlgaro sellaría la clasificación para la siguiente ronda, con importantes opciones de meterse entre los ocho primeros que darían a los celestes el acceso directo a octavos, objetivo que con los actuales números se presenta más que plausible.

El pase directo a los octavos de final supondría un logro deportivo que comportaría también un importante beneficio económico, pues a efectos de equilibrio presupuestario LaLiga ha establecido el techo del Celta en la primera fase de la Europa League, con lo que todo lo que el equipo recaude a mayores podrá detraerse de la previsión de ventas que el equipo tendrá que hacer en junio para equilibrar sus cuentas, estimada en 32 millones.

Firmes en la Copa.

Aunque el torneo del k.o. no ha hecho sino empezar, el Celta también está bien posicionado en la que históricamente ha sido su competición fetiche. El conjunto vigués ha despachado sin mayores problemas el trámite del modesto Puerto de Vega, de la Preferente asturiana, y afronta el próximo 4 de diciembre el segundo envite de la competición contra un rival con algo más de enjundia, la Unió Esportiva Sant Andreu, de Segunda RFEF. Si, como se espera, superan también al equipo en que en otro tiempo militó Ferran Jutglà, los celestes accederían a la tercera ronda copera, que se disputará entre el 16 y el 18 de diciembre con los enfrentamientos aún por determinar.