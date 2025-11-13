«Si juego una final con el Celta, seguro que tengo opciones de ir al Mundial»

Vuelve a la selección cerca del Mundial y lo hace con el Celta, después de regresar a casa.

Estoy contento y feliz. Volver a casa me ha ayudado a generar un contexto que me permite disfrutar y sentirme cómodo. Estar aquí es un premio, un placer y un orgullo.

¿Se siente más relajado?

Mucho más. Estoy en otra fase de mi vida. En mi anterior etapa sentía más presión y ahora, no. Estoy cómodo, feliz, y además tengo la suerte de estar aquí en un grupo muy hecho, muy cuidado, que te hace sentir arropado.

¿Futbolísticamente, qué aporta al equipo además del gol?

Intento ser uno más, sumar desde el fútbol cuando tengo la oportunidad y, cuando no, aportar desde fuera, que es igual de importante. Aprender, apoyar, aconsejar… y, sobre todo, disfrutar. Creo que el disfrute se contagia y si tú estás bien, los demás lo sienten. Soy de un perfil diferente a otros atacantes. Aporto trabajo sin balón, orden, presión, poderío en el balón parado. Con balón intento sujetar a los defensas, habilitar a los compañeros, generar espacios y ser generoso.

¿Se había marcado como objetivo ir al Mundial al inicio de temporada?

Para nada. Incluso te diría que hoy tampoco lo tengo en la cabeza.

El Celta empezó con varios empates, pero ya parece haber encontrado el rumbo. ¿Europa les ha servido para reforzar la autoestima?

Muchísimo. El primer partido fue duro y eso nos ayudó a aterrizar. En Europa es difícil dominar, y entenderlo nos hizo crecer. Hemos aprendido a ganar desde el orden defensivo y a valorar el mérito que tiene competir fuera.

¿Se marca una cifra de goles?

Nunca me he puesto un número. El año que más hice fueron 19 entre todas las competiciones. Ojalá esté cerca, pero lo importante es que sirvan para ganar partidos y avanzar. Eso es lo que realmente cuenta.

El otro día jugaron contra el Barça. No es el mismo del año pasado, pero sigue teniendo pegada.

Jugar contra ellos es complejo. Te obligan a precipitarte, te quitan tiempo y espacio. Si estás preciso, puedes sacar rédito, pero es difícil.

¿Qué le pareció Lamine Yamal?

Me parece un jugador impresionante. Tiene talento, capacidad de asistir, gol, desborde… Pero lo que más me impacta es su madurez para tomar decisiones. Para su edad, es increíble. Además, es un chaval muy normal y coherente. Alegre, sí, con ese desparpajo natural, pero muy centrado. Impresiona por lo rápido que ha irrumpido. También me impresionó Florian Wirtz en Alemania, muy equilibrado y maduro. Pero Lamine es tremendo.

Coincidió con Xabi en el Leverkusen. ¿Qué aprendió de él?

Muchísimo. Su idea de juego era distinta, muy trabajada desde la formación y la táctica. Me ayudó a nutrirme de otro estilo y a adaptarme a lo que ahora vivo en Vigo. Además, a nivel personal fue una etapa preciosa. Tengo una relación excelente con él, es un lujo de persona.

¿Le sorprende el ruido que hay alrededor de él en el Real Madrid?

No mucho. Es el Madrid, y la exigencia allí es máxima. Aunque vayan líderes, siempre hay polémica. No creo que le afecte demasiado.

Contra el Barça también coincidió con Lewandowski. ¿Es un referente como delantero?

Por supuesto. Es un jugador con un talento enorme, capaz de hacer goles de todos los estilos. No hace gracia sufrirlo como rival, pero verlo en acción es una lección: cómo se mueve, cómo define al primer toque… Lleva más de una década al máximo nivel.

¿Dónde se ve dentro de unos años cuando cuelgue las botas?

Tengo casa en Santiago y otra en Madrid, donde vive mi pareja. A día de hoy me imagino entre Galicia y Madrid, pero no lo tengo claro. En el fútbol me veo muy bien donde estoy. Estoy en casa, en el club de mi vida. Ojalá sea por muchos años, pero nunca se sabe. No me veo como entrenador ni en una directiva, pero quizá sí vinculado de alguna forma al fútbol.

Fuera del fútbol, ¿qué le gusta hacer? ¿Le gustan las series?

Sí, estoy pendiente de empezar ‘Pluribus’, la nueva de los creadores de ‘Breaking Bad’.

Hablando de ocio, ¿ha escuchado el nuevo disco de Rosalía?

Sí, salió el viernes y el sábado lo escuchamos tranquilamente juntos en casa, los dos tirados en la cama. Lo escuchamos entero de una vez y nos encantó. Es algo distinto, emocionante, bonito. Rosalía tiene una capacidad increíble para reinventarse y hacerlo bien.

También se ha pronunciado sobre Palestina y los derechos humanos.

Sí. En realidad lo que dije es que hay cosas que están por encima del deporte. Mis palabras no iban contra la Vuelta a España ni contra nadie. Es más, siempre he admirado a los ciclistas, pero creo que hay temas, como los derechos humanos, que deben tener prioridad por encima del ciclismo y también del fútbol.

¿Le sigue preocupando la situación en Palestina?

Claro que sí. Me preocupa mucho. Ojalá tuviera la solución o pudiera ayudar de verdad para resolver este problema. Solo expresé mi sentir ante algo que considero injusto. Espero que en algún momento prevalezca la cordura.

Hay otro tema que está cada vez más politizado:la inmigración. Como emigrante del balón que ha viajado de un lado a otro, cruzando incluso fronteras, ¿qué opinión le merece que se esté poniendo el foco en ello?

Creo en el multiculturalismo. Enriquecer un país o un vestuario con diversidad siempre es positivo. Todo debe gestionarse con equilibrio, claro, pero no creo que sea algo fuera de lo normal. Hay que cuidarlo y disfrutarlo.

¿Sigue manteniendo relación con excompañeros?

Sí, con muchos. Con Héctor (Bellerín), con Aitor (Ruibal)... y también de otros equipos. Aunque no hablemos cada semana, cuando nos reencontramos es como si no hubiera pasado el tiempo. Es bonito mantener ese vínculo.

Para ir cerrando : si tuviera que elegir entre jugar una final con el Celta o ir al Mundial…

(Ríe) Si jugamos una final, seguro que tengo opciones de ir al Mundial. Así que elijo la final con el equipo y que luego llegue lo otro.