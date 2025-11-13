Entrevista | Sergio Carreira Jugador del Celta de Vigo
«Siempre quise pasar tiempo en el Celta y ser una figura reseñable en el vestuario»
Cinco años después de su debut, Sergio Carreira brilla en el Eurocelta de la mano de Claudio Giráldez, que el pasado curso le otorgó esa oportunidad de crecer en casa que llevaba tres años esperando. Más completo y versátil, el lateral vigués luce galones en LaLiga con la aspiración de permanecer tiempo en el club como una «figura de referencia» en el vestuario.
–¿Qué balance hace de este primer tercio de la temporada que va a cumplirse?
Hago un balance positivo. Es la primera temporada de muchas con tantas competiciones. El inicio se nos resistió un poco, como ya he venido diciendo, no a nivel de sensaciones, pero sí de resultados, que es en lo que hemos crecido sobre todo en este último mes. Creo que el balance tiene que ser bueno: estamos muy vivos en Europa, pasamos de ronda en la Copa y en Liga estábamos imbatidos en el último mes hasta el partido contra el Barça.
–Si uno analiza el equilibrio entre juego y resultados, los mayores réditos no han llegado necesariamente en los partidos en los que el Celta ha jugado mejor.
Me parece, creo que ya lo dijo también el míster en alguna entrevista, un poco anecdótico. Ahora estamos teniendo la suerte de no encontrarnos, a lo mejor, tan bien y aprovechar las oportunidades que en otros partidos se nos fueron, como ocurrió por ejemplo con el Girona o en algún otro de esa serie de partidos que concluyeron con empate a un gol. Eran partidos para ganar y desaprovechamos ocasiones que ahora sí están entrando. Si mejoramos las sensaciones y seguimos enchufando, estaremos mucho mejor.
–Últimamente usted sí que las está enchufando. Asistió a Mingueza en el Ciutat de Valencia y marcó al Barcelona su primer gol en 5 años con el primer equipo del Celta. ¿Qué ha cambiado entre ese chaval que marcó aquel primer gol al Levante y el Sergio Carreira de hoy, ya consolidado en Primera División?
Pues yo diría que todo. Por aquel entonces era un jugador mucho más impulsivo a la hora de subir al ataque. En aquella época se me colgó el sambenito de que no defendía bien. Ahora me siento un futbolista mucho más completo, que domina más facetas del juego. Siento que en defensa estoy a un nivel alto, impensable por aquel entonces, y luego me amoldo a una defensa de cuatro, a una de cinco... Creo que en este sentido me estoy completando.
–Desde aquel primer gol hasta que logra una plaza en el primer equipo realizó un viaje un tanto extraño, encadenando hasta tres cesiones en Segunda. ¿Cómo vivió esta etapa y hasta qué punto le ha servido para convertirse en el futbolista que es hoy?
Pues de mucho. Creo que estos tres años me dieron, sobre todo, madurez. Salir de Vigo, de mi casa... Mi mayor crecimiento viene de la pasada temporada, con Claudio, pero es verdad que cuando estás fuera, lejos de tu zona de confort, empiezas a valorar más dónde estás.
–Claudio le avala la pasada temporada para tener una ficha con el Celta en Primera. ¿Qué papel ha jugado él para que se diese esta circunstancia, en la que usted también habrá que tenido que poner de su parte?
Él, como ya he dicho en alguna ocasión, es el principal responsable de que yo esté aquí. La pasada temporada fue él el que escogió que me quedara, aunque es verdad también que yo hice un trabajo y un esfuerzo para convencerlo. Y lo que te dije, creo que mi crecimiento se debe en gran parte a él porque me ha convertido en un jugador más versátil, que puede jugar en las dos bandas, como carrilero o en línea de cuatro.
–Una de sus mejores características es precisamente esa versatilidad para desempeñarse por ambas bandas. ¿Cambia mucho el registro jugar a pierna natural o a pierna cambiada?
Un poco sí, por la pierna y, sobre todo, por los perfiles defensivos. Pero con la forma de jugar que tenemos y la forma en que tenemos de amoldarnos al estilo del rival y jugar en función de lo que nos demande, cambiamos mucho, tanto en la izquierda como en la derecha. Independientemente de estar en uno u otro lado, todo cambia cada semana y esto te va dando más registros de juego.
–¿Le resulta fácil cambiar el registro?
El año pasado, que lo jugué casi todo en derecha y un poco al final, en la izquierda, me costaba un poco más porque no estaba tan acostumbrado. Esta temporada, salvo un partido contra el Girona, el resto lo he jugado por la izquierda. Te cambia, pero casi te diría que ahora estoy más acostumbrado a jugar por la izquierda que por la derecha.
–Imagino que esto mismo también le pasa a Mingueza. ¿Cambia mucho el papel si juega uno u otro?
Somos jugadores distintos, pero los dos nos encontrábamos bien en las dos bandas, es una virtud que tenemos ambos. Cuando él juega en la izquierda suele buscar más el último pase; en la derecha solemos llegar los dos a zonas finales. En la izquierda, a lo mejor, la misión es más en creación.
–¿Cuál es la principal dificultad de este cambio de registro?
Ahora mismo ya no la tiene. Si tuviera que decir una, sobre todo al principio, son los perfiles defensivos. En la derecha estás acostumbrado a un perfil, llevas toda la vida jugando ahí y cuando cambias a la izquierda tienes que cambiarlo, sobre todo para vigilar tu espalda y que no te metan un pase, los giros...Eso es lo más difícil, diría yo.
–El Celta está lanzado en Europa, avanza de ronda en la Copa del Rey, pero le está costando un poco más en LaLiga, que es su prioridad. ¿Hay riesgo de que se descuide LaLiga?
Nuestra prioridad es LaLiga. Europa viene siempre supeditada a un buen papel en LaLiga. Tenemos que centrarnos en LaLiga, donde la situación no es preocupante, y aprovechar la buena dinámica que llevamos en Europa para que cuando no tengamos un buen resultado liguero nos dé moral. Pero vamos, las prioridades las tenemos muy claras.
–A diferencia del pasado curso, cuando Balaídos era poco menos que inexpugnable, esta temporada no han ganado un solo partido como locales. ¿A qué achaca esta circunstancia?
Esto es también un poco anecdótico. Hemos tenido rivales muy complicados y en muchos partidos el Celta mereció ganar. Simplemente no se dio. No creo que esté faltando nada más allá que suerte en algunos momentos o trabajo por malas sensaciones. El resto es intentar que llegue la primera porque, una vez que rompamos esta mala racha, Balaídos volverá a ser inexpugnable, como el año pasado.
–¿Algo parecido a lo que ocurrió este año cuando no se ganaba y el equipo firmó aquella larga serie de empates a un gol?
Sí, la sensación es que, pese a que no hemos sumado de tres como locales, salvo el Barça y el Getafe, en el primer partido, ningún rival ha sido superior a nosotros en Balaídos. No estamos perdiendo. Hace falta que llegue la primera victoria para despegar.
¿Hay fondo de armario para competir con garantías en tres torneos teniendo en cuenta lo joven que es este equipo?
Creo que sí, y se está viendo. En la última semana, por ejemplo, hemos competido contra el Levante, el Dinamo y el Barça y el equipo que jugó en Zagreb fue completamente distinto al que lo hizo contra el Barça o el Levante. Pues le ganamos al Dinamo y al Levante e hicimos un buen primer tiempo contra el Barcelona. Es un claro ejemplo de que hay fondo de armario. Y aparte de la gente que está en plantilla hay chicos en el Fortuna que en cualquier momento pueden incorporarse, al igual que lo hizo la gente que está ahora porque el míster confía en ellos. La confianza del míster en la plantilla es total, como se está viendo. Ahora mismo todo el plantel está preparado para competir y estar bien.
–Otra diferencia con el pasado curso es que está temporada se entrena mucho menos. ¿Supone un problema?
No lo creo. A todos los futbolistas nos gusta jugar cada poco porque es la mejor manera de afrontarlo. Siempre que vienes de una victoria tienes ganas de jugar y, cuando pierdes, es la mejor forma de recuperar sensaciones cuanto antes. Es verdad que, en el día a día, a nivel de logística y de preparar los partidos, es más complicado, pero los jugadores nos sentimos cómodos jugando cada poco.
–Tras este parón de selecciones viene una serie de partidos hasta las Navidades. ¿Se han marcado algún tipo de objetivo en este tramo del calendario?
El objetivo que tenemos que marcarnos es disfrutar del próximo partido. Con un calendario tan apretado, corres el riesgo de jugar en LaLiga pensando en el partido europeo de la siguiente semana. Esto sería una equivocación. Tenemos que aprovechar el calendario para centrarnos en el partido porque no tenemos mucho tiempo para prepararlo. Así que el objetivo es primero, el Alavés, y luego disfrutar de lo que es jugar cada tres días y preparar los partidos con poco tiempo. Más allá de esto, no nos marcamos ningún objetivo de puntos.
–Pensando, por ejemplo, en el partido de Ludogorets. ¿Se marcaría en rojo pensando que prácticamente les garantizaría el pase a la siguiente ronda?
Todos los partidos tienen algo. Nos encantaría sellar la clasificación virtual contra el Ludogorets. Pero nosotros queremos ganar cada partido.
–¿Revisan al alza el objetivo en Europa ahora que está más cerca el pase a la siguiente ronda?
El objetivo en Europa, ya lo dije a principio de temporada, es disfrutar mucho de la experiencia, que no sabemos si viviremos otra vez, y en segundo lugar, una vez metidos ya en la competición, clasificarnos porque estamos en posición de hacerlo. Si ganamos al Ludogorets, el siguiente objetivo sería meterse lo más arriba posible.
–Marchan cuartos. ¿Ve al Celta con opciones de meterse entre los ocho primeros?
Viendo que todo está un poco loco, con mucho resultado inesperado, yo confío mucho en el equipo. No sé si nos dará para estar entre los ocho primeros, pero habiendo jugado estos partidos, la sensación que tengo es que el equipo está muy bien.
–Con el foco puesto, por razones obvias, en Europa, ¿cómo se toman esta temporada la Copa?
Hay que ir pasando rondas. Es otra competición muy ilusionante. El año pasado nos fuimos porque nos eliminó el Real Madrid en un partido con polémica, pero es otra competición en la que nos veo con posibilidades de llegar lejos. Si pasamos estas primeras rondas, luego podemos ser un rival muy difícil. ¿El objetivo? Pues superar las tres primera fases y a partir de ahí, ver hasta dónde somos capaces de llegar.
–¿En qué se ocupa ahora mismo en mejorar de su juego?
Hablando de estos partidos pasados, me centro mucho en ser competitivo durante los noventa minutos. Independientemente del resultado, ir a todos los balones y a todos los duelos como si fueran el último. A partir de ahí, a nivel de juego, tener buenas sensaciones, ayudar en lo que me demande el míster y complementarme con los jugadores que tengo al lado para que el juego sea muy fluido. ¿Mejorar? Pues te diría que posiblemente en ser más agresivo en algunas situaciones con balón y llegar más y decidir mejor en situaciones finales.
–Últimamente no le está yendo mal en esto: gol y asistencia en las dos últimas jornadas. ¿Espera mejorar las cuatro asistencias de la pasada temporada?
Yo siempre me marco el objetivo de mejorar lo anteriormente hecho. El año pasado todo fue mejor de lo que yo hubiera podido esperar. Cuatro asistencias están bien, pero espero superar las cifras este año. Y si puedo, ayudar desde el gol.
–Renovó contrato hasta 2029. ¿Se ve mucho tiempo en el Celta?
En esto del fútbol nunca se sabe, pero el objetivo de firmar ese contrato era lo que yo siempre quise, pasar años en el club y ser una figura reseñable en el vestuario.
–¿Habría renovado con otro técnico que no fuese Claudio?
No lo sé. Lo que puedo decir es que él tuvo un papel muy importante. Sin llegar a las cifras él me había convencido ya. Mi idea era quedarme aquí y tanto él como Iago hicieron un esfuerzo importante para que me quedara.
–Usted también hizo un esfuerzo importante. De hecho, hubo momentos en que estuvo más fuera que dentro del Celta.
Sí, a ver, en los años de las cesiones nunca supe si iba a volver al primer equipo y el año pasado mi contrato se acababa y no sabía qué iba a pasar realmente. Se generan momentos de dudas, pero mi idea, incluso cuando salí cedido, siempre fue apurar hasta la última opción para quedarme
