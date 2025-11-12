El domingo pasado no disputó ni un minuto ante el Barcelona. La ausencia de Fran Beltrán en el Celta es cada vez más frecuente, hasta el punto de sumar menos de la mitad de minutos que hace un año a esta altura del campeonato. Antes del partido contra los azulgranas, el club vigués agasajó a Beltrán con una camiseta por superar en número de partidos en Primera División a un ídolo del celtismo como Alexander Mostovoi. En 236 encuentros en la máxima categoría se ha quedado de momento un futbolista que se ha visto eclipsado por las rotaciones que su entrenador, Claudio Giráldez, aplica en cada jornada. Su futuro en la entidad celeste es muy incierto, teniendo en cuenta que finaliza contrato el próximo mes de junio y el club no da señales de querer renovarle el contrato. La etapa de Beltrán en Vigo parece llegar a su fin después de que en el verano de 2018 el Rayo Vallecano se embolsase 8 millones de euros por su traspaso.

Desde su llegada al Celta, Beltrán nunca tuvo fácil hacerse con un hueco en el once titular. Siempre se encontró con una gran competencia para jugar en la sala de máquinas del conjunto celeste, pero su regularidad le llevaba a convertirse cada cierre de curso en uno de los jugadores de la plantilla con más minutos disputados. No le afectó al toledano que tuviera que disputarle la titularidad a futbolistas como Lobotka, Tapia o Damián Rodríguez. Siempre aparecía en el once más utilizado de la temporada. En la actual, sin embargo, no parece que pueda revertir la tendencia a la baja en cuanto a las apariciones con el Celta, salvo en la Liga Europa, donde ha sido titular en tres de los cuatro partidos disputados. En la Liga, las preferencias de Giráldez van hacia otros perfiles, preferentemente los de Hugo Sotelo, un futbolista con mejor manejo del balón.

Así, los registros de Beltrán en el campeonato regular se reducen a seis apariciones en las doce primeras jornadas de Liga, en las que partió como titular en cuatro y solamente en una ocasión ha completado el encuentro. Eso le lleva a acumular 292 minutos de juego en la competición doméstica, muy por debajo de los 661 minutos que alcanzaba el curso pasado tras cerrarse la duodécima jornada. Entonces, Giráldez solo prescindió en tres ocasiones del mediocentro toledano, que alcanzó siete titularidades y completó cuatro encuentros (un tercio del total hasta ese momento).

La situación de Beltrán podría empeorar a medida que se acerque el final del curso y teniendo en cuenta el desinterés del club por negociar la ampliación de su contrato. En A Sede confían en el potencial de la cantera en la posición de mediocentro para cubrir la posible baja del toledano, que el domingo pasado reconocía en una breve entrevista con Movistar sentirse muy a gusto en Vigo: «Yo estoy muy feliz aquí. Cuando ellos quieran, si se quieren sentar a negociar no hay problema».

En enero, libre para negociar

En una entrevista a este diario, el futbolista reconocía la temporada pasada sus deseos de dejar su futuro despejado antes del inicio de esta campaña. No solo se incumplió su petición sino que en apenas mes y medio Beltrán tendrá la oportunidad de negociar con otro club para los próximos años. A partir del 1 de enero, el centrocampista podrá comprometerse con otro equipo, pues en junio obtendrá la carta de libertad tras una etapa de siete años en Vigo.

Las rotaciones de Giráldez seguirán eclipsando a Beltrán, que cuenta con más opciones de jugar en la competición europea que en la española, donde ya ocupa el tercer peldaño de un podio que preside Iago Aspas, con 381 partidos, y le sigue Hugo Mallo, con 309. A sus 26 años, el toledano aparecía como uno de los aspirantes a superar incluso los partidos de Aspas, siempre que cerrase su carrera en Vigo. Es muy improbable que continúe un año más en el Celta.

Denuncian al Celta por cánticos contra Lamine

LaLiga incluyó en su denuncia por incidentes violentos en la última jornada el cántico «cornudo, cornudo», dirigido al jugador del Barcelona Lamine Yamal y proferido por un grupo de aficionados del Celta en Balaídos, durante el partido que cerraba la decimosegunda jornada de la Liga.El documento reseña 9 incidencias del público en este encuentro, entre ellos el insulto al joven futbolista azulgrana, así como el cántico «písalo, písalo» entonado desde la misma zona del estadio vigués dirigido a Lamine Yamal en una ocasión y en otra a su compañero Christensen, junto a insultos al conjunto azulgrana, que ganó en Vigo por 2-4.LaLiga denunció igualmente insultos de aficionados locales en el Sevilla-Osasuna dirigidos al Betis y al árbitro; en el Rayo-Real Madrid, al conjunto blanco; y en el Valencia-Betis, al conjunto sevillano y a sus jugadores hasta en cuatro ocasiones.El mayor número de denuncias por incidentes en la jornada decimotercera de Segunda División se refiere al partido jugado en Riazor entre el Deportivo de A Coruña y la Cultural y Deportiva Leonesa, con insultos en seis momentos distintos contra Balaídos y Vigo, los españoles, el estadio de La Romareda, el Real Madrid y el conjunto leonés.