LaLiga denuncia el cántico «cornudo» a Lamine Yamal en Balaídos durante el partido entre el Celta y el Barcelona
El documento reseña hasta nueve incidencias de público en el encuentro
También se han denunciado insultos en Riazor contra Vigo y Balaídos, en el Depor-Cultural Leonesa
EFE
LaLiga ha incluido en su denuncia por incidentes violentos en la última jornada el cántico «cornudo, cornudo» dirigido al jugador del Barcelona Lamine Yamal y proferido por un grupo de aficionados del Celta en Balaídos, durante el partido de la decimosegunda jornada de LaLiga EA Sports.
El documento reseña nueve incidencias de público en el encuentro, entre ellos el insulto al futbolista azulgrana, así como el cántico «písalo, písalo» entonado desde la misma zona del campo dirigido a Yamal en una ocasión y en otra a su compañero Christensen, junto a insultos al Barcelona.
Insultos contra Vigo y Balaídos
El mayor número de denuncias por incidentes en la jornada decimotercera de LaLiga Hypermotion se refiere al partido Deportivo-Cultural Leonesa, con insultos en seis momentos distintos contra Balaídos y Vigo, los españoles, el estadio La Romareda, el Real Madrid y el conjunto leonés.
