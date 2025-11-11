Camino del Mundial

Borja Iglesias no se cansa de proclamar su estado de felicidad desde que el verano pasado decidiera comprometerse con el Celta hasta 2028 tras cerrar su etapa en el Betis. El delantero compostelano, que en enero cumplirá 33 años, plasma en el terreno de juego su buen momento anímico y ello le ayuda a firmar excelentes actuaciones, como la del domingo pasado ante el Barcelona, que le abren de nuevo el camino a una selección española de la que ya se sentía excluido al renunciar a la misma tras explotar el escándalo de Luis Rubiales y posicionarse a favor de Jenni Hermoso. Ayer, el céltico comenzó a disfrutar de su segunda convocatoria consecutiva con la Roja para afrontar dos nuevos compromisos de clasificación para la Copa del Mundo del próximo verano en Norteamérica. Su gran temporada en el Celta le permite aspirar a participar en un Mundial al que España acudirá como una de las favoritas al título.

El hermoso tanto que Borja Iglesias firmó ante el Barça –enganchó un gran remate con el pie derecho tras un pase medido de Jutglà– sitúa al delantero del Celta a la cabeza de los goleadores españoles en la Liga, con 5 tantos. Los mismos que contabilizan Ferran Torres y Oyarzabal, con los que coincide de nuevo en la selección.

A ese registro en el campeonato regular, Borja Iglesias añade dos goles en la Liga Europa que le llevan a alcanzar un cómputo de 7 tantos después de participar en un total de 16 partidos en lo que va de temporada. Esa efectividad supera a la del año pasado por estas fechas, en las que no pasó de los 4 tantos para alcanzar los 11 al concluir el curso.

El rendimiento del atacante compostelano está fuera de toda duda y eso le facilita mucho más el camino para poder convertirse en mundialista, como lo fue su compañero y amigo Iago Aspas en la Copa del Mundo de 2018 en Rusia.

En esta nueva convocatoria, el seleccionador Luis de la Fuente cuenta también para la punta del ataque con Oyarzabal, Ferran Torres y Samu Aghehowa (del Oporto). Está ausente de nuevo en esta lista un Álvaro Morata que continúa sin encontrar portería en el Como italiano, donde le disputa la titularidad el excéltico Tasos Douvikas. El madrileño no ha marcado todavía en la Serie A después de once jornadas y ha desaparecido de las citaciones de la Roja, en la que ejercía como capitán, hasta el punto de que no juega un partido internacional con el combinado español desde el pasado 7 de septiembre, en la goleada ante Turquía (0-6). Ese día solo disputó 17 minutos y no contribuyó al abultado triunfo ante los turcos.

Sin el concurso de Morata en la Roja, también aumentan las opciones de Borja Iglesias de entrar en las convocatorias del seleccionador nacional que la próxima primavera dará a conocer la lista definitiva de los futbolistas con los que acudirá al torneo mundialista de Canadá, Estados Unidos y México. Si prolonga el buen trabajo que está desarrollando en su segunda temporada en el Celta, Borja Iglesias tendría casi asegura una plaza entre los elegidos para el evento más importante en el que puede participar un futbolista profesional. Es difícil encontrar un delantero español con el juego de espaldas del céltico o su incansable pelea con los centrales por hacerse con posiciones ventajosas en el área e insistir en la presión constante en la salida del balón del rival. A estas labores más oscuras que brillantes, Borja Iglesias añade en estos momentos el acierto en el remate, que le sitúa a la cabeza de los goleadores españoles de la Liga. El curso pasado firmó 11 tantos con el Celta en el campeonato regular, quedándose a cuatro tantos de Oihan Sancet, del Athletic Club, que se llevó el Trofeo Zarra con 15 tantos. El compostelano superó en dos goles a Isco Alarcón, máximo artillero del Betis, club al que entonces pertenecía el gallego y que lo había cedido al Celta al no entrar en los planes de Pellegrini.

Como bético, Borja Iglesias se estrenó con la selección española en septiembre de 2022 ante Suiza, de la mano de Luis Enrique Martínez. En marzo de 2023 jugó contra Escocia, en el estreno de Luis de la Fuente, que le llamó el pasado mes de octubre, más de dos años después. Ahora regresa y camina hacia el Mundial.

Radu, Starfelt y Ristic, con sus selecciones

El Celta se queda sin cuatro internacionales para afrontar esta semana de entrenamientos en los que Claudio Giráldez no tendrá que preparar ningún partido de competiciones porque estas fechas están reservadas por la FIFA para los encuentros de clasificación para el Mundial 2026. Andrei Radu se ha incorporado a la selección rumana; Carl Starfelt, a la sueca; Mihailo Ristic, a la serbia; y Borja Iglesias, a la española. El primer céltico en afrontar una cita internacional en este parón de Liga es Ristic, que regresa con Serbia dos años después. El jueves 13 los serbios se enfrentarán en Londres a Inglaterra. Tres días después recibirán a Letonia.Radu repite con Rumanía, que el sábado que viene se mide a Bosnia y el martes 18 a San Marino. Ambos partidos comenzarán a las 20:45 horas.Y Starfelt afrontará con la selección sueca los compromisos ante Suiza (sábado 15) y Eslovenia (martes 18). El jueves 20 de noviembre se espera que los cuatro estén de regreso en Vigo.