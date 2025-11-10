Los «pequeños detalles», clave
Carreira y Javi Rodríguez lamentan la derrota, pese al buen inicio
REDACCIÓN
Los «pequeños detalles» decantaron el duelo de ayer en Balaídos a favor del Barça, al menos para Sergio Carreira y Javi Rodríguez, dos canteranos que subrayaron el buen primer tiempo del Celta.
«Me marcho triste, pese al gol anotado, porque el resultado fue malo», señaló Carreira, autor del primer tanto céltico, que subrayó la calidad del rival. «Jugamos contra un equipazo que sabe dominar desde la posesión, sobre todo en la segunda parte, donde controló el partido con mucha calma. Pienso que estuvimos a un alto nivel en la primera parte, sobre todo buscando esas jugadas de gol. Estoy contento por el trabajo y la actitud del equipo pero al final el Barcelona decidió mejor en los pequeños detalles».
Su compañero Javi Rodríguez reconoce que el Celta acusó el tercer gol del Barça, anotado por Lamine Yamal al filo del descanso. «Nos afectó el gol antes del descanso. También tenemos que mejorar en las acciones a balón parado», apuntó el zaguero.
Los canterano coincidieron en destacar la reacción del celtismo al finalizar el partido. «La afición estuvo de diez otro día», dijo Javi Rodríguez. «La afición es nuestro motor y hay que valorar sus ánimos al equipo al finalizar el partido. Se ve que valoran nuestro trabajo», añadió Carreira.
