Con Lamine anulado por Carreira, surgió Rashford

Neutralizar a un jugador como Lamine Yamal es una de las mayores preocupaciones de todos los entrenadores que se enfrentan al Barcelona. En esta ocasión, Claudio Giráldez se decantó por Carreira para defender ese costado izquierdo por el que se mueve el catalán. Además, situó a Pablo Durán por esa misma banda para que el tomiñés le ofreciese ayudas a su compañero cuando Lamine tuviese el balón. La fórmula funcionó pero el Barcelona encontró espacios por el lado opuesto, donde Rashford le hizo varios rotos a un Mingueza que destaca más en el juego de construcción que de destrucción. Y por la banda izquierda comenzó a construir el Barcelona la victoria en Vigo, en uno de esos campos que se le atragantan al equipo catalán. El peligro ayer no fue Lamine, fue Rashford.

El ‘14’ del Barça fue ayer mejor que el ‘10’, que llegaba a Balaídos después de firmar una actuación estelar en Brujas. Ante los belgas, Lamine Yamal intervino en los tres goles de su equipo, pero su gran actuación no fue suficiente el miércoles porque el equipo de Flick dio facilidades en defensa.

Olvidados los problemas de pubalgia que le impidieron brillar en el Clásico en el Bernabéu, la joven estrella del Barcelona tuvo muchas dificultades para lucir ayer ante el Celta, a pesar de marcar el tercer gol con el que se cerraba una primera parte trepidante. Lamine contó para ello con la colaboración de Radu. El portero rumano puso manos blandas al disparo del ‘10’ azulgrana, que hasta entonces había perdido todos los duelos con Carreira, ayudado en esta ocasión por el infatigable Pablo Durán. Es más, el carrilero del Celta no solo destacó en defender a Lamine sino que firmó el primer gol del equipo vigués para igualar el tanto de Lewandowski desde el punto de penalti. El zaguero vigués se sumó al ataque para controlar un buen pase al hueco de Borja Iglesias. Corrió hacia la portería rival y cruzó el balón fuera del alcance de un Szczesny que estuvo acertado en su salida de la portería.

En el intenso duelo que Sergio Carreira libró ayer con Lamine Yamal, el vigués salió victorioso porque impidió el lucimiento de la estrella azulgrana y sumó su primer gol de la temporada. Es el segundo que anota con el Celta, con el que ha disputado 43 partidos de Liga. Se estrenó como goleador hace un lustro, en octubre de 2020, en un partido en el estadio del Levante, en su segunda aparición con el primer equipo vigués.

En los minutos finales, Flick reemplazó a un Lamine que ayer sufrió un incómodo marcaje de un Carreira que incluso salió airoso en el duelo entre ambos cuando el azulgrana le había ganado la posición en dos acciones. El céltico entonces supo desequilibrar al rival con dos contactos reglamentarios. En una de esas jugadas, el balón de Lamine se fue a la base de uno de los postes de la portería de Radu. La diferencia ayer entre el Celta y el Barça estuvo en otras zonas del campo, como la banda izquierda donde brilló un Rashford que regresaba a Vigo ocho años después de marcar un gol con el Manchester United que acabó decantando una eliminatoria europea.