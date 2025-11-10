Jutglà: «Es una pena que no hayamos podido sacar nada positivo»

Ferran Jutglà no puso reparos a la derrota sufrida anoche por el Celta frente al Barcelona, pero destacó la actitud del conjunto de Claudio Giráldez, especialmente en un igualado primer tiempo en el que los celestes plantaron cara al vigente campeón de Liga.

«Ha sido una primera parte muy entretenida para el espectador, con muchos goles, con mucho fútbol. Una pena que no hayamos podido sacar nada positivo», lamentó el artillero catalán en declaraciones a Movistar. «Encajamos bien el gol, pero lógicamente el Barça te domina, te somete y te empuja a echarte para atrás. Nosotros teníamos que intentar salir un poquito más del bloque bajo, no lo hemos conseguido y por su talento te someten y nos ha costado salir», precisó el exzaulgrana.

Jutglà comentó que el plan de partido de Giráldez de tratar de sorprender el Barcelona a la contra con balones a la espalda de sus adelantada defensa no funcionó tras el intermedio. «El técnico buscaba energía pero seguir con el mismo plan: aprovechar el contragolpe y las veces que llegáramos a campo contrario finalizar rápido o tener posesión. Los cambios han aportado lo que han podido y a seguir», comentó.

Extraño penalti

El artillero celeste expresó su extrañeza por el penalti por mano en el área de Marcos Alonso que el VAR mandó revisar y el árbitro confirmó tras ver la jugada en el monitor. «Desde dentro me ha extrañado un poco porque nadie la había protestado. Yo desde mi posición no la he visto, pero si es mano es mano», apuntó Jutglà, que agradeció el apoyo del celtismo y lamentó no haber podido darle una alegría: «Veníamos de una buena dinámica y queríamos darle una alegría a la afición antes del parón. Gracias por el apoyo y a la vuelta iremos a por más».