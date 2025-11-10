Balaídos registró su mejor entrada de la temporada para presenciar un apasionante Celta-Barcelona que tuvo como prolegómenos la actuación del grupo Nova Galega de Danza y un minuto de silencio por Colin Addison, entrenador céltico en la temporada 1986-87 y por María Asunción Arias, la socia de más edad de un club a la que esta celtista de 102 años siguió durante décadas, fallecidos recientemente. NGD representó antes del partido la pieza «Leira», una representación en la que el cuerpo y la tierra se funden en un diálogo poético a través de la danza y de la música. Se trata de un homenaje a la ‘Galicia labrega’, a las manos que trabajan la tierra, a la fuerza y a la belleza de un pueblo que vive en conexión con la naturaleza. Y tras «Leira» sonó como nunca «Oliveira dos cen anos», el himno oficioso del Celta antes de que los dos equipos recordasen a los dos fallecidos.

Homenaje a Asunción Arias y Colin Addison tras «Leira», de NGD