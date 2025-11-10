«Queremos un poco más. Me gusta lo que vi hoy. En el primer tiempo cometimos más errores que en la segunda parte, y ellos lo usaron para hacer dos goles, pero controlamos el partido en el segundo tiempo, manejamos el balón y defendimos mucho mejor», afirmó Hans Flick en rueda de prensa en Balaídos.

«En el fútbol no cuenta lo que haya pasado, siempre es sobre el próximo partido. La segunda parte nos da confianza para los próximos partidos. Siempre nos miramos a nosotros, cuando hacemos presión sobre el rival siempre es de una buena manera. Estoy contento por lo que vi en el segundo tiempo», dijo.

Además, Flick fue preguntado por el triplete de un Robert Lewandowski que volvía a la titularidad. «Después de la lesión puedo ver un Lewandowski diferente, está positivo, es bueno para su confianza para él y para nosotros», comentó, elogiando también a Frenkie de Jong. «Controló el partido, fue muy importante. Está jugando a un gran nivel. No es bueno que tenga la roja, pero tenemos que manejarlo», añadió el azulgrana.

«Pedri volverá; Raphinha y Joan quizá también, veremos. Es mejor irnos con la victoria al parón, todo el mundo está orgulloso, y esperemos que todo el mundo vuelva sano. No es una excusa que tengamos bajas, ahora esperemos que vuelvan», terminó.