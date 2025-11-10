«No podemos conceder el segundo ni el tercer gol. Eso es a lo que me refería con estar perfectos. Hemos estado muy bien en bloque bajo en muchos momentos, pero no nos puede rematar Lewandowski entre dos centrales y no nos pueden hacer una última acción en la que el balón se pasea por delante con malas ayudas por fuera. Son dos acciones muy corregibles», lamentó Giráldez, que destacó la reacción. «Después del 1-1 hemos tenido momentos muy buenos en los que no hemos acertado, situaciones muy ventajosas con ellos pasándolo mal, incómodos y perdiendo muchos balones. Tuvimos muchas situaciones de campo abierto para poder atacar, con la línea de ellos descoordinada. Ahí estuvo el momento del partido para nosotros», explicó.

Giráldez hizo autocrítica por no retirar antes a Mingueza: «No se estaba encontrando bien. Tuvo problemas gástricos antes del partido y tenía que haberlo cambiado en el minuto 40. Quisimos no gastar la ventana antes del descanso y ahí no se ajustó ese pasillo, Rashford nos hizo mucho daño». Asegura que la sustitución a última hora de Casadó por Olmo afectó a su plan: «Un cambio algo extraño. Es raro a nivel reglamentario».

«Creo que estamos compitiendo muy bien. En momentos con menos juego del que nos gustaría. Tenemos que seguir incidiendo en ello», dice Giráldez. «Lo vamos a conseguir y por lo menos estamos siendo capaces de conseguir resultados de maneras distintas. Eso es positivo pero tenemos mucho margen de mejora».