fútbol juvenil | División de Honor
El Celta sufre hasta el final para derrotar al Val Miñor
Los últimos tres goles de los jugadores celestes llegaron en los últimos minutos del encuentro
raúl rodríguez
Buen derbi, el disputado en el campo de Condomínguez entre el Val Miñor y el Celta. Los dos equipos se tuvieron que emplear a fondo, teniendo que resolverse en el encuentro en los minutos finales.
El partido comenzó con alternativas en el control del balón. Ninguno de los dos equipos era capaz de tener mucho tiempo el esférico, de ahí que el ritmo del encuentro fuera muy alto. Las ocasiones eran constantes, pero el primero en marcar fue el Celta a la media hora de juego, por mediación de Ángel.
Parecía que los celestes tenían el encuentro controlado, pero en el último minuto del segundo tiempo, Juan lograba la igualada para el Val Miñor.
La segunda parte mantuvo el mismo ritmo de juego, con los dos equipos apostando por marcar. Intenso, y duro por momento, nadie quería ceder, por lo que todo parecía que el marcador no se movería al final del encuentro.
Pero como en el fútbol no hay lógica, los minutos finales del partido fueron de locos. Jorge Pérez adelantaba al Celta a dos para el final. El Val Miñor se descompuso, y en el tiempo añadido el Celta aprovechó la situación para certificar su victoria.
