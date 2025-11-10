Al Celta le sobra la segunda parte

La derrota, tercera del curso tras un mese de octubre y un inicio de noviembre inmaculado, frena un tanto las aspiraciones celestes en LaLiga frente a un rival que necesitaba aprovechar el tropiezo del Real Madrid en Vallecas. Los de Flick se encontraron muy pronto con un infortunado penalti de Marcos Alonso que Lewandowski no perdonó y respondieron pronto a la reacción del Celta, que igualó dos veces el marcador antes de que Lamine Yamal hiciese antes del intermedio el tercero.

La segunda parte, pese a los intentos de Giráldez por agitar el partido desde el banquillo, fue un monólogo del conjunto de Flick, que acaparó la pelota sin dar opción a los celestes y sentenció el choque con un sutil cabezazo de Lewandowski a la salida de un córner que se introdujo en la red tras pegar en el palo, haciendo estéril la estirada de Radu.

infortunado penalti. Enseguida se le complicó el partido al Celta por uno de esos infortunados penaltis que no deberían pitarse y últimamente se pitan: un tiro de Fermín sin mucho futuro desde la frontal le pega en el brazo casi pegado al cuerpo a Marcos Alonso mientras el madrileño lo recogía. Nadie en el campo lo vio y menos aún lo protestó, pero el VAR llamó al poco al árbitro y Arbeloa Rojas, tras consultar la jugada en el monitor, no dudó en señalar el punto fatídico. Lewandowski transformó con dificultades la pena máxima. Radu intuyó la dirección y llegó a tocar el balón, pero no logró evitar que se colara.

vertiginoso ida y vuelta. El gol azulgrana aceleró el ritmo del encuentro, convertido de un abrir y cerrar de ojos en un ida y vuelta frenético que el equipo de Giráldez aceptó sin pestañear. Perdonó Rashford y acertó Radu en un mano a mano frente el británico que propició el empate, con magistral pared entre Borja Iglesias al borde de la divisoria del campo para la carrera en solitario de Carreira, que galopó hacia al portal de Sczcesny, sorteó con habilidad al defensa que le salió al paso y cruzó la pelota lejos del alcance del guardameta azulgrana.

No cejó ahí el vértigo del partido, con el Barça presionando alto y dominando la pelota y el Celta, al borde del fuera de juego, tratando de buscar la espalda de los centrales rivales.

Radu impidió que Lewandowski anotase el segundo tras un tiro a la base del poste de Rashfore, pero no pudo evitar ya que el cañoñero polaco embocase desde el punto de penalti un genial pase de Rashford sin dar opción a Radu. No se arrugó el Celta con el segundo azulgrana y de nuevo apareció Borja para culminar desde la frontal una enorme jugada de Jutglà, galopando hasta el área rival para servir con mucho ojo a el balón sobre la frontal para que el santiagués descerrajase un tiro que Sczcesny apenas pudo intuir.

mucho más que goles. El exbético está definitivamente acumulando méritos para participar en el próximo Mundial con la selección española. Esta segunda llamada que el Panda ha recibido de Luis de la Fuente no es casual. Responde a un momento especialmente dulce de Borja, que vive uno de los mejores momentos de su carrera, tanto en lo que respecta a eficacia en el remate como en el juego asociativo.

El Panda ha encontrado en el esquema de Giráldez el hábitat ideal para que florezca la buena relación que siempre ha tenido con el gol, pero también para hacer jugar a sus compañeros con un trabajo impagable para el equipo. Su juego de espaldas, reteniendo o acelerando el ritmo, para buscar la carrera a la de los hombres de segunda línea a la espalda de los centrales contrarios, fue excepcional. El santiagués tiene un martillo pilón en su pierna derecha, entiende lo que requiere el juego y y hace que los entiendan los demás. Anoche peleó sin descanso durante 70 minutos hasta que, ya sin fuerzas, Giráldez decidió cambiarlo por un Iago que apenas entró en juego.

monólogo azulgrana. Desapareció el Celta en un segundo tiempo que el Barcelona dominó a placer, monopolizando la pelota con un Celta que fue quedándose sin energía hasta desaparecer casi por completo tras el cuarto gol azulgrana. El ingreso de Bryan Zaragoza y luego de Aspas y Jones no mejoraron las prestaciones ofensivas en medio campo, que sí ganó algo de fuelle con la entrada de Miguel Román por un desangelado Hugo Sotelo.

De los celestes se sostuvo en la segunda parte apenas Carreira, con un partido para enmarcar, tanto en el aspecto ofensivo, con gol incluido, como en el marcaje a Lamine Yamal, con ayuda de un solidario Pablo Durán. Alarmante fue, en cambio, el partido de Marcos Alonso, del todo perdido y extremadamente fallón, a quien cuesta reconocer esta temporada.