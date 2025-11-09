Giráldez: «El equipo está enérgico»

El Celta recibe al Barcelona con la ilusión de brindar a su afición la primera victoria de la Liga en Balaídos y con el ánimo por las nubes tras su victoria por 0-3 en Zagreb en la competición europea. Sin embargo, el entrenador céltico, Claudio Giráldez, subraya la «dificultad» de superar a un rival como el catalán, a pesar de que no gane fuera desde septiembre en la competición doméstica. «Sabemos la dificultad de jugar contra el Barça en cualquier momento de la temporada. Ojalá hagamos un partido igual de completo como el del jueves y, aun así, contra el Barça va a ser complejo. Tendremos que estar perfectos y minimizar mucho al rival», dijo Giráldez.

Aunque el Celta acumule ocho partidos sin perder, cinco de ellos en la Liga, el entrenador del Celta contradice a su homólogo Hansi Flick de que su equipo llega mejor que el Barcelona a este partido. «Lo veremos mañana [por hoy]. Sabemos de su potencial, un talento imposible de igualar. Supongo que Flick se referirá a resultados o sensaciones de los últimos partidos y ojalá tenga razón. La cabeza tira mucho y estamos disfrutando de resultados que no habíamos conseguido antes. El Barcelona también es una motivación y estoy convencido de que vamos a hacer un buen partido. El equipo está enérgico, vamos a ser valientes», indicó el técnico de O Porriño.

Una de las dudas que más suscita el equipo catalán es en su juego defensivo, pues ha encajado ya 13 goles en la Liga. Giráldez enmarca las críticas hacia el equipo de Flick en su falta de resultados positivos, ya que viene de perder el Clásico en el Bernabéu y no pasó el miércoles del empate en la Champions en el campo del Brujas. «Evidentemente, asumen muchos riesgos, pero hacen lo mismo que el año pasado, con matices, jugadores distintos y alguna baja que les quita energía en situaciones de presión. Cuando no ganan, se les critica, y cuando sí, es espectacular su entramado defensivo. Te pueden hacer daño en cualquiera de esas alturas y en transición, con mucha velocidad cuando tienen espacios. Es un equipo completísimo», convino Giráldez.

Para el partido de esta noche, el preparador céltico considera importante el trabajo que desarrollen los jugadores de la segunda línea del Celta para poder burlar el fuera de juego ante una defensa muy adelantada de los de Flick. «Los jugadores de primera línea caerán en fuera de juego muchas veces. El año pasado, por momentos, lo hicimos muy bien. También necesitamos gente que sea capaz de mantener el balón en el pie, gente que sea capaz de darnos giro. Tenemos que tener un equipo compensado, como intentamos hacer todos los partidos», explicó.

Y restó importancia Giráldez a las bajas de Pedri y de Raphinha, en las filas azulgranas ante la calidad de la plantilla azulgrana. «Sus sustitutos también son de primer nivel mundial. Cualquier jugador con talento nos condiciona», dijo.

Ve necesario reforzar Giráldez el costado izquierdo de su equipo para minimizar el daño que pueda causar Lamine Yamal. «En la manera de jugar del Barça, Lamine es muy protagonista en cualquier zona del juego y tenemos que hacer ajustes para defenderlo de manera individual y colectiva, pero si nos centramos solo en él, te hacen daño otros», añadió.

«Me alegro que se hayan visto versiones muy parecidas, esté quien esté en el campo»

La victoria en Zagreb tuvo más importancia para Claudio Giráldez que los tres puntos en sí. El entrenador del Celta valoró ayer que ese triunfo se consiguiese con jugadores menos habituales, como Iván Villar, Ristic, Miguel Román, Bryan Zaragoza, Pablo Durán o Jones El-Abdellaoui.«El otro día hicimos un partido muy completo, en especial en la primera parte, y me alegro por los jugadores que habían tenido menos participación, como dije en el postpartido. Esto es una plantilla, todo el mundo lo siente así. No hay titulares, no hay suplentes. Necesitamos rotar, queramos o no, por tanta carga de partidos. Me alegro que se hayan visto versiones muy parecidas esté quien esté en el terreno de juego», señaló Giráldez desde la sala de prensa de Afouteza.Para el entrenador del equipo celeste, la victoria ante el Dinamo Zagreb es también la de una idea que intenta aplicar desde que en marzo de 2024 sustituyó a Rafa Benítez. «No tiene que ver con un hombre, o con 2 o 3, si no que tiene que ver con una idea por encima de la individualidad. Cuando hay cambios entre una semana y otra necesitamos que el nivel del equipo sea parecido, juegue quien juegue. Es mi manera de entender el grupo. Entiendo que cuando ganamos tiene más lustre lo de las rotaciones. Y cuando no ganas es una debilidad, como decía antes de Flick. Confío en la plantilla que tengo. Más allá de los resultados, el equipo intenta competir de manera similar los partidos».Y de la experiencia en Croacia. Giráldez se queda con la rapidez con la que su equipo resolvió el partido: «Ojalá tuviésemos la suerte de estar 0-3 en todos los descansos y poder pensar un poco en lo que viene después en la carga y gestión de minutos».

El joven nigranés Dro, uno de los elegidos por Flick

Un joven de Nigrán de 17 años pelea por hacerse un hueco entre los componentes de la plantilla del Barcelona. Pedro Fernández Sarmiento, conocido como Dro, ya ha participado esta temporada en dos partidos de Liga y uno de la Champions.El centrocampista gallego se formó en la cantera del Val Miñor y de ahí dio el salto a la Masia. Este verano, Flick lo incluyó en la pretemporada del primer equipo y el 28 de septiembre lo hizo debutar en Primera División como titular ante la Real Sociedad. Dro fue sustituido en el descanso por Dani Olmo. Su segunda aparición se produjo la semana pasada ante el Elche, disputando los dos últimos minutos de partido. Y en Europa, Dro fue titular en la goleada del Barça al Olympiacos (6-1). Aprovechó la titularidad para darle una asistencia a Fermín para que el andaluz abriese el marcador ante el conjunto griego. Hoy se espera que viaje a Vigo con el equipo azulgrana, aunque Flick no adelantó la convocatoria.

Regresa Radu y Carlos Domínguez se suma a las bajas

«Carlos Domínguez tuvo una molestia en el tobillo ante el Dinamo y hoy se probó pero tuvo que salirse. Le molestaban los movimientos en el golpeo. Tiene un esguince leve y no llega para el partido», explicó Giráldez el motivo de la ausencia del zaguero vigués. Sí ha recuperado a Radu para la portería: «Ha probado hoy. Ha entrenado con buenas sensaciones y es uno más para mañana», indicó.Continúan de baja Hugo Álvarez, Williot Swedberg y Javi Rueda. «Lo de Hugo es un esguince leve pero le hinchó y hasta que no le baje la inflamación va a tener molestia. Williot está ya en el proceso final. Esperemos que después del parón pueda estar disponible. No es una zona demasiado problemática, lo que pasa es que se le hinchó la parte de atrás del tendón de Aquiles y hasta que no le baje la inflamación. Probó en el campo varios días y tiene dolor en la pisada. Tiene que esperar un poquito más, hasta que le baje esa inflamación. Ha sido más de lo que esperábamos», comentó Giráldez.