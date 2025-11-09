Flick: «El Celta está en mejor dinámica»

El entrenador del Barcelona, Hansi Flick, aseguró que en el empate del miércoles ante el Brujas el equipo azulgrana no ofreció «el espíritu de lucha» que necesita en este momento de la temporada y ha declarado que espera una mejor versión de sus futbolistas este domingo en Balaídos.

«El Celta está en un buen momento anímico, han ganado los últimos partidos. Quizás está en una mejor dinámica que nosotros, pero tendrá mucho que ver nuestra actitud y mentalidad. Queremos ganar porque para nosotros es importante irnos al parón con tres puntos más», ha explicado el técnico alemán en la sala de prensa de la Ciudad Deportiva Joan Gamper.

Flick ha confirmado que el central Eric Garcia, que se fracturó la nariz el miércoles ante el Brujas, podrá jugar en Balaídos con una máscara, mientras que ha admitido que tiene «dudas» con el lateral Jules Kounde, que no ha completado el entrenamiento, y ha ratificado que el portero Joan García no reaparecerá hasta después del parón.

Preguntado por la fragilidad defensiva de los últimos encuentros, el preparador del Barcelona ha remarcado que no extraña un mayor compromiso de sus jugadores, de quienes ha dicho que «saben lo que tienen que hacer», pero sí ha reconocido que deben jugar «con más confianza».

«Pudo verse en el partido contra el Brujas. Nuestra última línea estaba demasiado hundida, dimos muchos espacios al rival y nos costó cubrirlos. Los mismo pasa con los delanteros, lejos de donde queremos que estén. Normalmente tenemos una estructura y la queremos mantener. Nos falta estar bien conectados sin balón», ha reflexionado.

Sobre la reciente mejoría del atacante Lamine Yamal, Flick ha celebrado que «ha cambiado su disciplina» en el día a día para bien y «está volviendo a su mejor nivel», pero ha subrayado la necesidad de «cuidar» al futbolista.