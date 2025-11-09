El Barça amenaza el estado de euforia

El Celta regresa a Balaídos (21 horas, Movistar) en estado de gracia, después de encadenar cinco victorias consecutivas, para recibir a un Barcelona con el ánimo por los suelos tras caer en el Clásico en el Bernabéu y no pasar del empate en Brujas en la Champions. Mal panorama se les presenta a los azulgrana en su visita a un estadio en el que solo han obtenido dos victorias en sus diez últimas visitas. Además, el equipo de Hansi Flick se presenta en Vigo con bajas importantes: Joan García, Ter Stegen, Pedri, Raphinha, Gavi y posiblemente Koundé. Los célticos, por su parte, recuperan a Radu en la portería, mientras que Carlos Domínguez se unió al parte de bajas en el que continúan Hugo Álvarez, Williot y Rueda. El curso pasado, el duelo entre ambos en el mismo escenario finalizó con empate a dos goles, en la noche que Alfon González se reivindicó como futbolista de Primera División.

El goleador manchego se marchó al Sevilla, pero el Celta encontró como recambio a un Bryan Zaragoza que brilla en Europa más que en la Liga, pero hoy se reencuentra con uno de sus rivales favoritos, ante el que ha sumado tres goles en otros tantos partidos disputados contra los azulgrana, que en esta ocasión se reencontrarán con cuatro futbolistas que pasaron por sus filas: Marcos Alonso, Óscar Mingueza, Ilaix Moriba y Ferran Jutglà. Jugadores para los que la cita supone una mayor motivación, si cabe, como también les ocurre a Borja Iglesias y a Iago Aspas, que suman 4 y 11 goles, respectivamente, frente al conjunto catalán.

La motivación de todos ellos, unido al elevado estado de ánimo general de la plantilla celeste, conforman las armas más importantes con las que el Celta hará frente a un Barcelona que ha perdido potencial con respecto al curso pasada, mostrándose además mucho más frágil en defensa: ha encajado 13 goles en lo que va de campeonato, solo uno menos que los célticos, que hasta hace un par de semanas peleaban en las últimas posiciones de la tabla.

Aunque el Celta jugase el jueves en Zagreb, el partido contra el Dinamo lo resolvió en la primera parte (0-3) y Giráldez acentuó su habitual plan de rotaciones. De hecho, no contó para ese compromiso europeo con Marcos Alonso, Mingueza y Moriba, mientras que Borja Iglesias, Jutglà o Sotelo disputaron pocos minutos. Por ello, el técnico porriñés podrá presentar ante el Barça un once renovado y con energía suficiente para plantarle cara a un rival que apenas cuenta con piezas de recambio para repartir esfuerzos. Es verdad que su cita en Brujas fue el miércoles, pero es casi seguro que pierda a Kounde, mientras que Eric García jugará con una máscara tras romperse el tabique nasal.

La incógnita del Celta es si Aspas saldrá de inicio, después de completar el partido en Croacia, o Giráldez lo reserva para el tramo final, cuando habitualmente se deciden los puntos en juego. El equipo vigués quiere ganar para dedicárselo a una afición que este curso solo ha podido disfrutar en casa de las victorias ante el Paok y el Niza, ambos en la competición continental. Sin embargo, solo el Getafe ha ganado en Vigo este curso. Un dato que preocupa a Flick porque su equipo no vence fuera de casa en Liga desde el pasado 25 de septiembre, en Oviedo (1-3). Y hoy, la amenaza es el estado de euforia del Celta.