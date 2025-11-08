Giráldez: «Tendremos que estar perfectos para ganar al Barcelona»

El Celta recibe al Barcelona (domingo, 21.00 horas) con la ilusión de brindar a su afición la primera victoria de LaLiga en Balaídos y con el ánimo por las nubes tras su victoria por 0-3 en Zagreb en la competición europea. Sin embargo, el entrenador céltico, Claudio Giráldez, recuerda la «dificultad» de superar a un rival como el catalán, a pesar de que no gana fuera desde septiembre en la competición doméstica. «Sabemos la dificultad de jugar contra el Barça en cualquier momento de la temporada. Ojalá hagamos un partido igual de completo como el del jueves y, aun así, contra el Barça va a ser complejo. Tendremos que estar perfectos y minimizar mucho al rival», dijo Giráldez en rueda de prensa tras anunciar que Carlos Domínguez se suma a las bajas por lesión y que podrá volver a contar con Andrei Radu porque el portero rumano mejoró de su problema en el dedo pulgar. No estarán mañana disponibles el citado Carlos Domínguez, Hugo Álvarez, Williot Swedberg y Javi Rueda. Entre los citados para este encuentro aparecen Aidoo y Cervi.

Aunque el Celta acumule ocho partidos sin perder, cinco de ellos en la Liga, el entrenador del Celta contradice a su homólogo Hansi Flick de que su equipo llega mejor que el Barcelona a este partido. «Lo veremos mañana. Sabemos de su potencial, un talento imposible de igualar. Supongo que Flick se referirá a resultados o sensaciones de los últimos partidos y ojalá tenga razón. La cabeza tira mucho y estamos disfrutando de resultados que no habíamos conseguido antes. El Barcelona también es una motivación y estoy convencido de que vamos a hacer un buen partido. El equipo está enérgico, vamos a ser valientes», indicó el técnico de O Porriño.

Una de las dudas que más suscita el equipo catalán es en su juego defensivo, pues ha encajado ya 13 goles en la Liga, solo uno menos que el Celta. Giráldez enmarca las críticas contra el equipo de Flick en su falta de resultados, ya que viene de perder el Clásico en el Bernabéu y no pasó del empate en la Champions en el campo del Brujas. «Evidentemente, asumen muchos riesgos, pero hacen lo mismo que el año pasado, con matices, jugadores distintos y alguna baja que les quita energía en situaciones de press. Cuando no ganan, se les critica, y cuando sí, es espectacular su entramado defensivo. Te pueden hacer daño en cualquiera de esas alturas y en transición, con mucha velocidad cuando tienen espacios. Es un equipo completísimo», indicó Giráldez.

En el partido de mañana, el preparador céltico considera importante el trabajo que desarrollen los jugadores de la segunda línea del Celta para poder burlar la línea de fuera de juego tan adelantada que ordena Flick. «Los jugadores de primera línea caerán en fuera de juego muchas veces. El año pasado, por momentos, lo hicimos muy bien. También necesitamos gente que sea capaz de mantener el balón en el pie, gente que sea capaz de darnos giro. Tenemos que tener un equipo compensado como intentamos hacer todos los partidos», dijo.

Y restó importancia Giráldez a las bajas de Pedri y de Raphinha, en las filas azulgranas, por la calidad de la plantilla. «Sus sustitutos también son de primer nivel mundial. Cualquier jugador con talento nos condiciona», indicó. Ve necesario reforzar Giráldez la banda izquierda de su equipo para tratar de minimizar el daño que pueda causar Lamine Yamal. «En la manera de jugar del Barça, Lamine es muy protagonista en cualquier zona del juego y tenemos que hacer ajustes para defenderlo de manera individual y colectiva, pero si nos centramos solo en él, te hacen daño otros», añadió.

Flick destaca la buena dinámica del Celta

Por su parte, el entrenador del Barcelona, Hansi Flick, ha asegurado que en el empate del miércoles ante el Brujas el equipo azulgrana no ofreció «el espíritu de lucha» que necesita en este momento de la temporada y ha declarado que espera una mejor versión de sus futbolistas este domingo en Balaídos.

«El Celta está en un buen momento anímico, han ganado los últimos partidos. Quizás está en una mejor dinámica que nosotros, pero tendrá mucho que ver nuestra actitud y mentalidad. Queremos ganar porque para nosotros es importante irnos al parón con tres puntos más», ha explicado el técnico alemán en la sala de prensa de la Ciudad Deportiva Joan Gamper.

Flick ha confirmado que el central Eric Garcia, que se fracturó la nariz el miércoles ante el Brujas, podrá jugar en Balaídos con una máscara, mientras que ha admitido que tiene «dudas» con el lateral Jules Koundé, que no ha completado el entrenamiento, y ha ratificado que el portero Joan García no reaparecerá hasta después del parón.

Preguntado por la fragilidad defensiva de los últimos encuentros, el preparador del Barcelona ha remarcado que no extraña un mayor compromiso de sus jugadores, de quienes ha dicho que «saben lo que tienen que hacer», pero sí ha reconocido que deben jugar «con más confianza».

«Pudo verse en el partido contra el Brujas. Nuestra última línea estaba demasiado hundida, dimos muchos espacios al rival y nos costó cubrirlos. Lo mismo pasa con los delanteros, lejos de donde queremos que estén. Normalmente tenemos una estructura y la queremos mantener. Nos falta estar bien conectados sin balón», ha reflexionado.

Sobre la reciente mejoría del atacante Lamine Yamal, Flick ha celebrado que «ha cambiado su disciplina» en el día a día para bien y «está volviendo a su mejor nivel», pero ha subrayado la necesidad de «cuidar» al futbolista.

«El proceso (de recuperación de su pubalgia) no ha terminado. Tenemos que cuidar la lesión, no solo nosotros, también la selección. Creo que ellos también lo harán», ha señalado el técnico germano, quien ha admitido no haber hablado con el seleccionador español, Luis de la Fuente, sobre cómo gestionar los minutos del ‘10’ azulgrana.

Asimismo, Flick ha rechazado las comparaciones entre esta segunda temporada en el Barcelona con su segunda campaña al frente del Bayern de Múnich, y ha recordado que el equipo catalán cuenta con «muchos lesionados, algunos jugadores clave», algo que es «muy importante» y están «gestionando muy bien».

«Estamos en noviembre, a cinco puntos del Real Madrid y hay que seguir hasta mayo. Queda mucha temporada, hay que jugar mucho mejor, pero lo más importante es que cuando vuelvan, los lesionados nos podrán ayudar mucho. Será un buen punto de partida. Hasta entonces tenemos que luchar en partidos como el de mañana», ha analizado.

Por último, a raíz del entrenamiento a puertas abiertas del viernes en el Spotify Camp Nou, con un aforo limitado a 23.000 espectadores, Flick ha comentado que «la primera impresión es increíble», ya que «puedes sentir la historia del estadio».

«Tuve unas grandes sensaciones, porque creo que cuando volvamos nos va a ayudar mucho. Ayer se notaba, la afición está mucho más cerca que en Montjuïc. Será muy importante para el futuro del club», sentenció.