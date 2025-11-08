Radu se une a Ristic y a Starfelt como citado por su selección
REDACCIÓN
Vigo
La convocatoria de Andrei Radu con la selección rumana permite albergar esperanzas de que el guardameta estará en condiciones de jugar mañana contra el Barcelona pese a sufrir un esguince en el pulgar de la mano derecha el pasado domingo contra el Levante que le impidió jugar el jueves en Zagreb.
Es la segunda cita consecutiva de Radu con Rumanía, de la que estuvo ausente durante dos años. La selección balcánica se medirá a Bosnia y a San Marino, los días 15 y 18 de noviembre, en eliminatorias por el Mundial 2026. Suecia ha citado a Starfelt y Serbia, a Mihailo Ristic.
