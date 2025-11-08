Hugo Álvarez, baja ante el Barça por una lesión de tobillo
Giráldez, pendiente de Radu, que entrenó con limitaciones por un problema en el pulgar
REDACCIÓN
Un esguince deltoideo en el tobillo derecho es la lesión que impidió a Hugo Álvarez jugar en Zagreb. El canterano causa baja para el partido de mañana ante el Barcelona, ante el que no es segura la presencia de Radu, que ayer entrenó con limitaciones por su lesión en el pulgar que le impidió enfrentarse al Dinamo. Williot continúa con entrenamiento parcial con el grupo tras sufrir un esguince de tobillo en el anterior parón de selecciones, y Javi Rueda trabaja aparte mientras se recupera de una rotura de grado uno en el recto anterior del muslo izquierdo.
El Celta regresó en la tarde de ayer a los entrenamientos tras regresar de madruga de su viaje a Zagreb. Giráldez dirigió el primero de los dos entrenamientos que tiene para preparar la visita de mañana del Barcelona a Balaídos. Para esta cita, el técnico no podrá contar con Rueda, Hugo Álvarez y Williot, mientras que el guardameta Radu es duda.
- Homicidio en la estación de autobuses de Vigo: «Llama a la Policía que mataron a Roberto, está lleno de sangre»
- Pide ayuda para encontrar un sobre con dinero que perdió en Cambados
- La Xunta niega la jubilación a un profesor de Vigo con una depresión «irreversible» diagnosticada por tres especialistas
- Las gallinas de los corrales de 40 concellos de Galicia, confinadas para frenar la gripe aviar
- Declarar las capturas de recreo, obligatorio hasta si no se pesca
- Cinco familias demandan por acoso escolar al Compañía de María de Cangas
- Pesar en Silleda por la muerte de Vicente Dacosta a los 41 años
- El hostelero investigado por el caso del agua contaminada con sosa cáustica: «El problema vino de la botella»