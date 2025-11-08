Hugo Álvarez, baja ante el Barça por una lesión de tobillo

Un esguince deltoideo en el tobillo derecho es la lesión que impidió a Hugo Álvarez jugar en Zagreb. El canterano causa baja para el partido de mañana ante el Barcelona, ante el que no es segura la presencia de Radu, que ayer entrenó con limitaciones por su lesión en el pulgar que le impidió enfrentarse al Dinamo. Williot continúa con entrenamiento parcial con el grupo tras sufrir un esguince de tobillo en el anterior parón de selecciones, y Javi Rueda trabaja aparte mientras se recupera de una rotura de grado uno en el recto anterior del muslo izquierdo.

El Celta regresó en la tarde de ayer a los entrenamientos tras regresar de madruga de su viaje a Zagreb. Giráldez dirigió el primero de los dos entrenamientos que tiene para preparar la visita de mañana del Barcelona a Balaídos. Para esta cita, el técnico no podrá contar con Rueda, Hugo Álvarez y Williot, mientras que el guardameta Radu es duda.