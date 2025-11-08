Un Celta Fortuna de antología

4 CELTA FORTUNA: Coke Carrillo, Anxo Rodríguez, Ndiaye (Joel López, min.46), Jaime Vázquez, Pablo Gavián, Capde (Hugo González, min.46), Burcio, Luis Bilbao (Ángel Arcos, min.46), Antañón (Dela, min.79), Álvaro Marín (Bernard Somuah, min.86) y Óscar Marcos. 3 TALAVERA: Jaime González, Bilal, Álvaro López, Sergi Molina, Manu Farrando (Edu, min.59), David Cuenca (Roig, min.69), Luis Sanchez (Valen, min.71), Isaiah (Pedro Capo, min.59), Pitu, Sergio Montero (Arturo, min.59) y Di Renzo. GOLES: 0-1, min.19: Sergio Montero; 0-2, min.30: Luis Bilbao, en propia puerta; 0-3, min.45: Cuenca; 1-3, min.53: Antañón; 2-3, min.56: Gavián; 3-3, min.73: Hugo González; 4-3, min.91: Somuah. ÁRBITRO: Ekaitz Ikiñi García Arriola (Comité vasco). Amonestó por los locales a Ndiaye, Álvaro Marín, Ángel Arcos y Gavián y por los visitantes a Sergio Montero, Di Renzo, Pedro Capo, David Cuenca.

Muerte y resurrección en Barreiro. El Celta Fortunacompletó los peores cuarenta y cinco minutos iniciales que se recuerdan en las últimas temporadas. Se marchó al descanso perdiendo 0-3 y con Coke Carrillo como el mejor dentro del desastre generalizado de primera mitad. Parecía completamente muerto. Pero resucitó para firmar una remontada antológica en un segundo tiempo inolvidable.

Dos goles en menos de once minutos devolvieron la esperanza y la credibilidad a un conjunto vigués que, ya sin nada que perder, ofreció su mejor versión. Hugo González lograba el empate aún con veinte minutos por delante para completar la gesta y la grada totalmente convencida de la remontada. Y llegó como mejor sabe. En el último suspiro. En el tiempo añadido. Gracias al oportunismo de Somuah para aprovechar un rechace del portero a un disparo desde la frontal de Dela.

Desde el pitido inicial se pudo comprobar que el Celta Fortuna no estaba cómodo sobre el césped de Barreiro. El Talavera apretaba y mucho arriba y los vigueses carecían de la fluidez habitual en la circulación y, además, salían derrotados en prácticamente todos los duelos.

Pese a todo, el conjunto local pudo adelantarse en el marcador en una buena contra en la que Capde acabó cediendo para el disparo de Antañón que, tras tocar en el portero, despejó Manu Farrando sobre la misma línea de gol.

Pero las sensaciones eran malas. Y no tardaron mucho en reflejarse en el marcador. Fue en un córner en el que Coke se lució con una gran parada a remate de Cuenca aunque ya nada pudo hacer para evitar que Sergio Montero firmase el 0-1 tras el rechace.

La herida se agrandó en un error propio. Luis Bilbao quiso ceder de cabeza a su portero un balón en largo de Sergi Molina con la mala fortuna de acabar introduciendo el balón en su propia portería.

Aún quedaba más. Porque cuando ya se pensaba en el descanso como el mal menor para intentar arreglar el desastre en la segunda parte, el Talavera hizo más sangre con el tercer gol.

Evidentemente, Fredi sabía que su equipo tenía que cambiar. Y mucho. Por eso optó por un triple cambio al descanso, dando entrada a Joel López, Ángel Arcos y Hugo González por Luis Bilbao, Ndiaye y Capde.

El guión de una hipotética e improbable remontada pasaba por conseguir pronto un gol que diese esperanza. Había mucho que remar y el filial se puso a ello. La entrada de Arcos, sensacional en la segunda mitad, y Joel convirtió la banda izquierda en un filón.

Aunque, curiosamente, la puerta se abrió desde la otra banda. Hugo González asistió perfecto para la llegada desde atrás de Antañón, que alimentaba el sueño cuando apenas se habían consumido ocho minutos de la reanudación.

Gavián echaba más leña al fuego apenas tres minutos después al cabecear en el primer palo un córner que acabaría convirtiéndose en el 2-3. Y Hugo González lograba el empate con un disparo lejano que botó delante del portero para borrar de un plumazo todo lo sucedido en la primera mitad.

Barreiro estaba ya completamente reconciliado con los suyos. Y quedaba aún veinte minutos por delante. La metamorfosis había sido completa pero aún no se había completado la remontada. Los minutos pasaban y a pesar del acoso y derribo el cuarto tanto no llegaba y la sensación, a pesar de haber igualado el 0-3 adverso, era agridulce.

Porque el equipo y su grada querían más. Nadie perdía la esperanza ni siquiera cuando se cumplieron los noventa minutos reglamentarios. Y el éxtasis llegó en el primer minuto de esa prolongación. Dela probó fortuna con un disparo con la zurda desde la frontal. Y la encontró aunque indirectamente. Jaime González no acertó a atrapar su disparo y Somuah, muy atento, aprovechó el rechace para provocar el delirio en la grada de Barreiro.

El Celta Fortuna lo había logrado. Murió y resucitó en 45 minutos. Firmó un partido que todos aquellos que lo presenciaron en Barreiro recordarán durante mucho tiempo. Y se mantiene en la segunda plaza a una semana de visitar al líder, el Tenerife.