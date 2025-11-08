El Celta Fortuna se rearma

El Celta Fortuna recompone sus trozos para afrontar un nuevo partido con el objetivo de proteger su privilegiada posición en la tabla. Los de Fredi Alvarez reciben esta tarde en el incómodo Barreiro (otra vez toca cuidar Balaídos a un día del partido del Celta ante el Barcelona) al Talavera con las buenas noticias de los regresos de Joel López, Pablo Gavián y Angel Arcos, tres piezas muy importantes del cuadro céltico. Y a ellos hay que suma a Oscar Marcos, que aunque jugó la pasada semana en Pamplona, ha tenido molestias debido a una fascitis plantar y eso le convertía en duda para el partido. De golpe, Fredi los tiene a todos disponibles para continuar con este buen arranque de temporada. Un guiño importante en un tramo de la temporada en el que la mayoría de los equipos aún trata de encontrar su hueco en la tabla.

El filial afronta este partido desde la segunda posición de la tabla a cuatro puntos del liderato del Tenerife y encabezando el grupo de equipos perseguidores. Vienen los vigueses de empatar en El Tajonar con el Osasuna Promesas y ahora tratarán de superar a un Talavera que será un equipo complicado y mucho más en Barreiro donde la experiencia dice que el conjunto de Fredi (como le sucedió a generaciones anteriores) se siente mucho más incómodo por la falta de espacios para sacar su mejor versión. La amplitud de Balaídos es uno de sus principales cómplices y las apreturas del campo de Lavadores favorecen el espíritu de buena parte de los equipos visitantes.

Para el Fortuna la de esta tarde es una buena oportunidad de asentarse aún más en la zona alta de la clasificación y ver con optimismo el futuro. En casa ya se les ha escapado el partido del Guadalajara y esa es una enseñanza que tratarán de tener en cuenta en un partido que, en teoría, no se diferenciará mucho del que jugarán esta tarde.

Ausencias

Al margen de las novedades comentadas antes (la posibilidad de disponer de Joel López, Pablo Gavián, Angel Arcos y Oscar Marcos), en la convocatoria se han quedado fuera Pablo Meixús, que cumplirá sanción por acumulación de amonestaciones, y Oliveras que tiene problemas físicos. Siguen fuera los lesionados Vicente y Ribes como en la anterior jornada. Ante esta situación Fredi ha tomado la decisión de convocar a los juveniles Noah Rodríguez y Anthony Khayat que tan buena impresión causó en sus apariciones en el cuadro filial esta temporada.

HORA: 16:00 (hoy, LaLiga+)

CAMPO: Barreiro.