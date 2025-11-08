El Celta Femxa Zorka, a cerrar una semana redonda

El Celta Femxa Zorka quiere llegar al parón de selecciones manteniendo el buen nivel de la s últimas jornadas. El equipo entrenado por Cristina Cantero acumula cinco victorias consecutivas, y quiere sumar la sexta ante el colista del grupo, el Castelló esta tarde en Navia (19:00 horas).

El equipo jugará su tercer partido en siete días, y eso puede ser un problema, ya que por el medio hubo un largo viaje que llevó a la plantilla a recorrer todo el norte del país.

Ese es uno de los aspectos que más preocupa a la entrenadora del equipo, Cristina Cantero. «Vamos a por una nueva jornada después de este doble esfuerzo que hemos hecho con los partidos ante el Canoe y el Ardói», apuntó la entrenadora viguesa. «Ha sido un viaje muy muy largo y bueno, espero, sobre todo que no nos pese por ese esfuerzo».

Cantero contará para este partido con todas las jugadoras de la plantilla. En el grupo hay cierto cansancio, sobre todo tras el largo desplazamiento, pero el descanso de la semana que viene es otro de los alicientes.

La entrenadora reconoció que «estamos muy focalizadas en nosotras, mentalmente estar muy bien. Creo que vamos a necesitar mucho el apoyo de nuestro público. Controlar nuestro control mental para que no aparezca ese cansancio y seamos capaces de llevar el ritmo de juego como nos gusta. Castellón es verdad que no ha conseguido victoria aún, pero ha competido en los partidos. Ante el Ardoi se le escapa al final, contra Canoe se le escapa al final, con Lima va compitiendo y pierden, pero está compitiendo muy bien».

Lo que tiene claro, es que «tenemos que estar muy concentradas. Lo que pretendo es que el equipo mejore a nivel de rebote defensivo, que está siendo un handicap para nosotros, y a partir de ese rebote poder dominar ritmos de juego. Por ahí tenemos un margen de mejora amplio y espero que estemos sólidas, que todo mundo nos apoye muchísimo para sacar un partido muy importante en casa y poder irnos un poco al parón, un poco más tranquilos. Así que hacer un esfuerzo grandísimo y a por esa victoria».

Del Castelló, indicó que «Es un equipo tirando a joven, con ataques bastante rápidos, situaciones de inicios cortas, en donde buscan muchas posesiones. Nosotras tenemos que estar muy concentradas porque ellas tienen jugadoras polivalentes ».

HORA: 19 horas.

PABELLÓN: Navia.