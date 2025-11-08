El baile del gol

Con la resaca todavía de las competiciones europeas, Balaídos se prepara para acoger mañana un nuevo duelo entre el Celta y el Barcelona (21 horas), que el curso pasado finalizó con un empate a dos goles en este mismo escenario, que se le atraganta al equipo catalán en la última década, pues solo ha sumado dos victorias en once visitas. Además del peligro que representa para el rival un Iago Aspas que acumula 11 goles contra los culés, el Celta ha rodeado al moañés de dos compañeros que también se muestran inspirados ante el Barça: Borja Iglesias sumó su primer ‘hat trick’ en la máxima categoría la campaña pasada en Montjuic y Bryan Zaragoza anotó su primer doblete en la élite contra este mismo rival hace dos años con el Granada. Por ello, Claudio Giráldez dispone de una buena pareja de baile, además de Aspas, para intentar encadenar la sexta victoria de la temporada. Entre los tres célticos contabilizan un total de 18 tantos ante un Barcelona que continúa lamiéndose las heridas por su gris empate en Brujas (3-3), mientras continúa sin poder contar con Pedri por lesión.

Vigo es una plaza complicada para el FC Barcelona en la última década, donde solo ha celebrado un par de victorias por cuatro derrotas y cinco empates. Y en ese pobre balance ha tenido mucho que ver un Aspas que suma casi un gol por partido ante los azulgrana: 11 goles en 23 duelos. El moañés, que disputó el partido completo en Zagreb, no parece que vaya a entrar en el once inicial de Giráldez para la cita de mañana en Balaídos.

El equipo vigués aprende a sobrevivir sin su estrella, a quien Giráldez le está concediendo más minutos en Europa que en la Liga. De hecho, Aspas fue suplente en el último duelo entre célticos y azulgranas, que se resolvió por un ajustado 4-3 a favor de los catalanes después de que Borja Iglesias pusiese Montjuic del revés al firmar tres goles en la primera hora de partido tras el tanto inicial de Ferran Torres. Era la primera vez, y última por el momento, que el delantero compostelano sumaba tantos goles de una tacada con el Celta. Su cuarto gol al equipo que ahora entrena Hansi Flick fue con el Betis, en febrero de 2021.

En estos momentos, Borja Iglesias continúa siendo el máximo referente goleador del Celta, al contabilizar 6 tantos, de los que cuatro han sido en la competición doméstica y dos en Europa. Giráldez lo reservó ante el Dinamo Zagreb para que mañana pueda batallar con los centrales del Barça, que continúa pendiente de un Eric García que ayer probó la máscara con la que podría jugar en Balaídos después de que se rompiese la nariz el pasado miércoles en Brujas. Junto al zaguero catalán, Flick suele situar a un Araujo que le ha restado protagonismo a Cubarsí.

Por el lateral derecho, Koundé es la apuesta habitual del técnico alemán del Barcelona. El francés ya sufrió una tarde de inspiración de Bryan Zaragoza. El 8 de octubre de 2023, el extremo andaluz protagonizó una de sus mejores actuaciones en la Liga, recordada incluso por el excéltico Nolito, que espera que su paisano se convierta en una de las revelaciones del Celta. Zaragoza destacó el jueves en Zagreb. Se siente cómodo el menudo extremo céltico en la competición continental. Le inspira más que la Liga, por el momento, pues su mejor actuación desde que llegó a Vigo cedido por el Bayern de Múnich fue contra el Niza francés.

Con Williot Swedberg en proceso de recuperación de una lesión de tobillo, Bryan Zaragoza apunta a repetir en el once titular de Giráldez para recibir a un Barcelona que este curso se muestra más vulnerable que el curso pasado. De hecho, el conjunto de Flick ha encajado 13 goles en la Liga, solo uno menos que el Celta; mientras que en Europa ya acumula 7 tantos en contra en las cuatro primeras citas de la Champions.

Al doblete en Los Cármenes, Zaragoza suma un tanto más contra el Barcelona. Lo anotó la temporada pasada con Osasuna, en el que estuvo cedido por el club bávaro. El tanto del andaluz contribuyó a la victoria osasunista en El Sadar por 4-2. El céltico tendrá la oportunidad mañana de celebrar otra ceremonia del gol contra los azulgranas, que no ganan a domicilio en la Liga desde el 25 de septiembre tras imponerse por 1-3 a un Oviedo recién ascendido. Desde entonces, el conjunto culé sumó un empate en Vallecas (1-1), cayó por goleada en el Sánchez-Pizjuán (4-1) y no superó la prueba del Clásico en el Bernabéu, donde perdió por la mínima (2-1).

Y como alternativa a Borja Iglesias y a Bryan Zaragoza, Giráldez dispone de un Iago Aspas al que la edad le obliga a dosificar los minutos de juego pero mantiene intacto su genio como futbolista diferencial, de los que resuelven un partido con una genialidad. De ello se acordará Ter Stegen, al que ha superado de todas las formas posibles, incluso después de ejecutar una falta directa en la que el balón trazó una parábola imposible para superar la barrera y colarse por el palo corto del guardameta alemán. El conjunto azulgrana es el favorito de Aspas en la Liga, junto al Athletic Club, pues contra ambos ha sumado 11 goles. Ante ningún otro rival ha bailado tantos goles el capitán del Celta que al Barcelona. Y a esa danza también suelen sumarse Borja Iglesias y Bryan Zaragoza. Balaídos espera compartir ese momento de alegría.