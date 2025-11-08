El Atlético busca presionar al resto de candidatos
REDACCIÓN
Vigo
El Atlético de Madrid recibe este sábado al Levante en el Riyadh Air Metropolitano (18.30 horas), en la jornada 12 de LaLiga EA Sports, un partido en el que los rojiblancos quieren aprovechar su buena dinámica y el jugar antes que Real Madrid, para acercar el liderato a cinco puntos de distancia, ante un equipo granota que necesita puntuar para alejar los puestos de descenso donde podría acabar la jornada.
