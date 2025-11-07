«Son dos goles. Va a gol y yo ya estoy dentro. Lo iba a celebrar», reconoce Pablo Durán sobre el 0-2. No lo reclama ni lo necesita para erigirse en una de las figuras de la tarde con su doblete. «Marcar siempre es especial. En Europa y con el Celta, todavía más».

«Sabíamos que sería un partido muy complicado, con un Dinamo muy fuerte, que conoce pocas derrotas. Supimos llevarlo a donde nosotros queríamos y conseguir la victoria», analiza el tomiñés. «Fácil, en absoluto. Hay mucho trabajo detrás, un plan de partido, una idea, un modelo de juego. Es muy complicado ganar a cualquiera y más en este campo y a este rival».

«Cuando Iago tiene el balón hay que echar a correr», había resumido Durán del 2-3 en El Sadar. Ayer repitió esa regla varias veces. «Es así. No miento. Cuando Iago tiene el balón, sabes que te va a poner un buen pase y hay que aprovecharlo. Yo corro a ver si me lo encuentro delante y puedo hacer gol».

«Siempre trabajo para estar lo mejor posible. Algunos días sale y otros, no. Estoy contento, pero no se puede estar eufórico cuando sale ni caerse al suelo cuando no», proclama, ignorando si su sustitución anticipa que será titular ante el Barcelona. «Ante el Levante me tocó ayudar desde el banquillo, animando. Lo que toque, bienvenido sea».

Agradecimiento

A los aficionados les expresa «agradecimiento porque siempre están detrás y nos empujan. Es una barbaridad la de personas que se trasladan. Damos un paseo por la mañana y nos encontramos aficionados. Tengo amigos en la grada. Es un placer, es un orgullo. Que sigan, porque nos dan la vida».

Fueron diez los célticos con pasado en el filial: «No son compañeros, son amistades que me llevaré para toda la vida. Orgulloso de la oportunidad que nos dio Claudio y de vivirlo con ellos».

Respecto a las cuentas de Iago –con 10 llega–, «no tengo ni idea de matemáticas», ríe. «Hay que intentar ganar los máximos partidos posibles y tratar de pasar de fase pero con los pies en el suelo».