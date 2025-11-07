Fuenteovejuna bajo palos

«¿Quién dejó la portería a cero?», le preguntaron de algún modo a Iván Villar, también imbatido en la Copa, a la conclusión del encuentro. «Fuenteovejuna, señor», respondió el portero. Sometido a un permanente escrutinio, con el difícil papel que debe desempeñar el segundo portero en una jerarquía estable cuando le toca jugar, el de Aldán cumplió sobradamente. Cierto que en un partido sin excesivo trabajo, pero de forma impecable en dos disparos peligrosos –quizá el partido hubiera cambiado si el Dinamo marca en su única ocasión del primer tiempo– y con seguridad en el dominio del área.

«Esto es mérito de todos», respondió en realidad. «El equipo estuvo muy serio y muy sólido durante todo el partido. Yo me encontré bien personalmente, de menos a más. Estoy muy contento con el partido». La victoria, una vez más, fue una obra colectiva: «El cuerpo técnico planteó un partido y todos lo entendimos a la perfección. Así se vio en la primera parte. Todos estamos a una».

Felicitaciones

Le llovieron las felicitaciones a Villar, muy apreciado en el vestuario y las demás dependencias de Afouteza. «Todas las personas que trabajan en el club se alegran un montón por todos nosotros. Y más si cabe por gente de la casa, joven, que lo da todo por este escudo, como soy. Le doy las gracias. También tienen parte del mérito», incluye en el reparto.

Elogia a Radu: «No me gusta entrar por lesión de un compañero obviamente, que además lo está haciendo muy bien. Le doy la enhorabuena. Pero yo entreno todos los días para estar preparado. Creo que así han salido las cosas. Otro día saldrán peor pero soy un profesional e intento hacerlo lo mejor posible».

Su titularidad ante el Barça depende de la evolución del dedo esguinzado de su compañero rumano: «Como deportista y jugador me gusta salir a jugar cada fin de semana. Respeto las decisiones del mister, que siempre prepara los partidos para ganar. Estoy igual de atento si me toca jugar que si no. Mi forma de preparar los partidos es la misma».