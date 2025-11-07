Eric García se fractura la nariz y se suma a las dudas para Vigo

El defensa del Barcelona Eric García, que tuvo que retirarse lesionado en la recta final del partido de la Liga de Campeones ante el Brujas (3-3), sufre una fractura nasal, pero no está descartado para el encuentro de LaLiga del próximo domingo ante el Celta, según informó ayer el club catalán.

Eric se rompió la nariz en un choque fortuito con el delantero del Brujas Romeo Vermant. Y, a partir de hoy, «utilizará una máscara protectora en la zona dañada y se valorará la evolución de cara a su participación en el próximo partido contra el Celta», precisa el parte médico.

Ya sea como central o como lateral derecho, el jugador catalán es ahora mismo el defensa más en forma del Barça y titular indiscutible para el técnico, Hansi Flick.

Por otro lado, el defensa danés Andreas Christensen, ausente en las últimas sesiones a causa de problemas físicos, participó en el trabajo grupal durante el entrenamiento de recuperación del Barcelona tras el partido de Liga de Campeones ante el Brujas.