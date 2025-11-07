El Celta pone una pica en Zagreb

El Celta pegó anoche una larga zancada hacia la próxima ronda europea con una pica en el Estadio Maksimir de Zagreb, un campo inasequible para todos los rivales en los dos últimos años, que el grupo de Claudio Giráldez conquistó con un fútbol memorable bajo el genial liderazgo de Iago Aspas y el martillo pilón de Pablo Durán, que anotó dos goles que debieron ser tres.

No dio opción el Celta al Dinamo, cuya ardiente hinchada sucumbió al inteligente plan de partido del preparador louriñés, que sorprendió modificando su casi inalterable esquema para entregar a Iago la llave del medio campo y acertó de pleno con la alineación y los cambios.

Apostó Giráldez por Iván Villar para suplir la baja de Radu, con un once liderado por Iago Aspas y rotaciones pensando en el duelo del domingo contra el Barça, con descanso para Marcos Alonso, Ilaix, Borja Iglesias y Jutglà, galones para Miguel Román en el medio junto a Beltrán y Bryan Zaragoza y Pablo Durán completando el frente de ataque.

Otro once inédito, con mezcla de jóvenes y veteranos, y una variación táctica para formar un 4-3-3 con Javi Rodríguez como lateral estirándose en el flanco derecho, Ristic en el izquierdo, Jones como extremo y Aspas, algo más retrasado de la habitual, con plena libertad de movimientos.

Y no pudo empezar mejor el asunto para los celestes porque en el minuto 4 un robo de pelota en el campo del Dinamo le llegó a Iago cerca de la media luna y el mago morracense filtró al cogollo del área un perfecto servicio que Pablo Durán puso lejos del alcance de Nevistic. La primera, en la frente casi antes de darse cuenta.

El tempranero gol del tomiñés no desanimó a la fogosa hinchada del Dinamo, pero dio mucha tranquilidad al Celta, que reclamó la pelota y la hizo circular con calma, sin tomar riesgos pero tratando de explotar la velocidad de Pablo y Jones en busca del segundo.

El Dinamo no se aproximó al portal de Iván Villar hasta transcurrió casi el primer cuarto de hora con un tiro raso de Goda que el aldanense atrapó fácilmente. Replicó enseguida Bryan Zaragoza con un intencionado tiro cruzado que ser perdió por encima del larguero

La primera acción de verdadero peligro del Dinamo la protagonizó el albanés Hohxa, un inquietante centro desde el flanco izquierdo que la defensa céltica despejó con cierto apuro, con varios jugadores locales esperando el remate.

El segundo del Celta

No se inmutó el Celta que, antes de embocar el segundo, replicó con un lanzamiento algo centrado de Iago que Nevistic desvió a la esquina con una buena intervención. Fue el preludio del segundo de la tarde tras una gran acción por banda de Bryan Zaragoza, que dejó sentado a su marcador, ganó la línea de fondo y puso un pase envenenado que el catalán Sergi Domínguez introdujo en meta propia antes de que el tomiñés la empujase en el palo largo con el balón ya dentro.

Con el segundo en el zurrón, el Celta bajó el pistón y el Dinamo se creció en el partido. Llegó más y mejor el conjunto de Mario Kovacevic, sobre todo por banda izquierda con una buenas combinaciones entre Goda y Hohxa, obligando a la defensa celeste a multiplicarse en el achique. En una de esas acometidas, tras un error en cadena en el despeje de la zaga céltica Kulenkovic estrelló el balón en la base del poste tras desviar Villar el remate.

Áspas, uno de los destacados de la noche, lanzando un pase filtrado / Antonio Bat

No se arrugó el Celta con el amago. Con Aspas en modo mágico, dictando un curso avanzado en el medio, el conjunto de Giráldez encontró el tercero un minuto antes del intermedio. De nuevo el moañés dirigió la operación conduciendo con autoridad la pelota en campo rival para servírsela luego en profundidad a Bryan para que asistiese en el área a Pablo Durán y este certificase el tercero de la noche sin dar opción alguna a Nevistic, resignado a recoger el balón del fondo de la portería. Se frotaba, incrédulo, los ojos el desangelado Estadio Maksimir. Hacía mucho que el Dinamo no recibía en casa semejante paliza.

Está de dulce el tomiñés, que suma su quinto gol su sexto gol del curso en cuestión de tres semanas, confirmando la variedad de recursos con que Giráldez cuenta en el frente ofensivo. Muchos son ya los que han dado un paso al frente después de que Borja Iglesias sostuviese al Celta con sus goles en las primeras jornadas.

Pudo llevarse el Dinamo el cuarto en una contra bien conducida y mal ejecutada por Bryan Zaragoza, que llegó justo de fuerzas al remate y estrelló su lanzamiento contra el lateral de la red. Buen desempeño sin embargo del malagueño, que comienza a acercarse a la desequilibrante versión que se espera de él.

No sufrió en el segundo tiempo apuros el Celta, que se defendió con rigor con cromos nuevos (Borja y Jutglà por Pablo y Bryan primero; Yoel por Starfelt luego y finalmente Damián por Beltrán y Sotelo por Miguel Román, gestionar con inteligencia, sin desordenarse a ventaja frente a un rival cada vez más resignado a su suerte apenas pudo amagar a balón parado con un tiro de falta que Iván Villar despejó con autoridad, certificando su segunda portería a cero.

Nueve puntos como nueve soles tiene ya en Europa el Celta, que encauza su clasificación en el continente, gana rápidamente terreno en LaLiga y espera nuevo rival en la Copa del Rey con un nivel de forma que cada vez se parece más al de la pasada temporada. Los de Giráldez siguen sin perder y han cambiado los empates por victorias.