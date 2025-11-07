«La primera parte ha sido soberbia»

Claudio Giráldez admitió que, con la victoria ante el Dinamo Zagreb (0-3), su equipo queda «en una buena posición» para lograr un billete para la siguiente fase de la Liga Europa: «Todos hubiéramos firmado sumar 9 puntos de 12. Esta victoria nos coloca en una buena posición cuando quedan cuatro jornadas. La clasificación está encaminada, pero lejos todavía para pensar en cotas más ambiciosas. Ahora lo que toca es centrarse en la principal competición para nosotros que es la Liga y ya tenemos que pensar en el Barcelona».

El técnico celeste subrayó que su equipo firmó «una primera parte brillante, seguramente de las más completas de la temporada. Estoy muy contento porque había mucho cambio en el once respecto al último partido, hemos cambiado el sistema ofensivo, hemos tenido un solo entrenamiento para preparar el partido y los jugadores interpretaron a la perfección el plan. Hemos sido completos, continuos, robando balón, defendiendo bien en bloque bajo, sacando la pelota. En el segundo tiempo acumularon más jugadores de ataque y eso nos ha hecho hundirnos algo más, per lo hemos defendido sin sufrir. El ritmo ha sido algo más bajo después del descanso, pero seguimos teniendo el control. Me quedo contento porque hemos sido inteligentes».

Claudio Giraldez da instrucciones a sus jugadores en un momento del partido. / EFE/EPA/ANTONIO BAT

Tuvo palabras el técnico para el partido de Bryan Zaragoza: «Está evolucionando. Estoy contento, trabaja cada vez mejor y creo que hay situaciones en las que aún nos puede ayudar más. Hoy ha sido determinante y sabíamos que ellos tenían problemas en el lateral derecho y que podía aprovecharlo. Hemos abierto bien el juego. Me alegro porque vamos viendo sus características». Y también tuvo su espacio Iván Villar, que volvía al equipo tras la lesión de Radu: «Iván ha hecho un partido meritorio, se lo merece. La portería a cero es un trabajo de todos. Me alegro también por todos los que han participado y hacía tiempo que no eran titulares. Me ha gustado mucho el nivel defensivo que ha dado el equipo porque los hemos controlado y son un equipo con enorme talento en ataque».

Alineación

No pasó por alto tampoco Claudio Giráldez el hecho de que el Celta consiguiese la victoria de ayer con una plantilla plagada de jugadores de casa: «Confianza en ellos», establece. «Tenemos un equipo sólido y generoso. Hemos hecho un partido soberbio con muchos jóvenes. Me alegro tener a tantos jugadores de nuestra cantera en un escenario tan complejo como este. Es un campo complicado donde han perdido equipos importantes en los últimos años y estoy feliz de haberlo hecho con este equipo y con tanta gente joven de nuestra cantera».