Borja Iglesias se abona a la selección

Las buenas noticias se multiplican en casa Celta. Después del valioso triunfo de anoche en Zagreb, el club celeste ha conocido esta mañana la llamada de la selección española a Borja Iglesias. El 'Panda' repite por segunda convocatoria consecutiva con el grupo de Luis de la Fuente, que en este parón afontará los dos últimos clasificatorios para el Mundial contra Georgia en Tiblisi y Turquía en Sevilla.

Todo un premio para el delantero santiagués pese a que no ha vuelto a ver puerta desde los anteriores compromisos internacionales y que demuestra la confianza que el seleccionador tiene en él y en su trabajo. Borja Iglesias, con seis goles y una asistencia este curso, no es el único delantero puro de la convocatoria. De la Fuente ha citado a Samu Aghehowa del Oporto y a Ferrán Torres. También entra en la lista Mikel Oyarzabal, el 'nueve' habitual de la Roja. Quien se ha vuelto a caer es Álvaro Morata. El futbolista madrileño, que está contando con minutos y oportunidades en el Como de Cesc Fábregas, verá estos dos partidos por la televisión salvo algún imprevisto que obligue a cambiar al técnico nacional a hacer alguna sustitución.

Vestimos la ilusión de rojo.



De rojo pasión, de rojo España.



Damos un paseo por las camisetas @adidas_ES de nuestros últimos mundiales hasta la que deseamos vestir, de nuevo, en 2026.



Esta es la lista de Luis de la Fuente.#VamosEspaña | #CopaMundialFIFA pic.twitter.com/nipCyaNnTx — Selección Española Masculina de Fútbol (@SEFutbol) November 7, 2025

Esta lista ha estado marcada por las bajas de numerosos futbolistas que son habituales en el grupo como Pedri, Dani Carvajal, Rodri, Nico Williams, o Robin Le Normand. Lamine Yamal, cuya actuación en la ventana de septiembre con la selección despertó un cruce de declaraciones entre el entrenador del Barça, Hansi Flick, y el seleccionador Luis de la Fuente, es uno de los destacados de una lista en la que solo hay una cara nueva: el bético Pablo Fornals.

Porteros: Unai Simón, David Raya y Álex Remiro.

Defensas: Aymeric Laporte, Dani Vivian, Alejandro Grimaldo, Marcos Llorente, Marc Cucurella, Pau Cubarsí, Dean Huijsen, Pedro Porro.

Centrocampistas: Fabián Ruiz, Martín Zubimendi, Mikel Merino, Aleix García, Pablo Barrios, Álex Baena, Pablo Fornals.

Delanteos: Mikel Oyarzabal, Yeremi Pino, Dani Olmo, Fermín, Lamine Yamal, Samu y Borja Iglesias.

En la lista el equipo que más jugadores presenta es el Fútbol Club Barcelona, con cuatro, seguido de Athletic, Arsenal y Atlético, con tres, hay dos de la Real Sociedad y del Leverkusen, y están representados con un futbolista Real Madrid, Chelsea, Tottenham, PSG, Betis, Crystal Palace, Oporto y Celta.

Además, la presentación de la nueva camiseta con la que jugarán el Mundial es el hilo argumental del vídeo de la presentación de esta lista.