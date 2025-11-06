El excéltico Juric, con el corazón dividido: «Que gane el mejor»

El partido entre el Dinamo de Zagreb y el Celta cuenta con un ilustre invitado: el exinternacional croata Goran Juric, que defendió los colores celestes en la final de la Copa del Rey de 1994 y jugó luego en todos etapas distintas en el club balcánico.

Amigo cercano de Vlado Gudelj, con quien se mantiene en contacto, Juric reside actualmente en Mostar (Bosnia), pero no quiso perderse el encuentro entre los dos equipos que más le han tocado el corazón, como él mismo reconocía a este diario por la mañana, cuando se pasó por el hotel de concentración del Celta para saludar a su viejo amigo. «Son mis dios equipos. No puedo tener preferencias porque los dos me han llegado al corazón. Que gane el mejor», declaraba.

El antiguo zaguero celeste explicaba que sigue al Celta desde que dejó el equipo, justamente para firmar por primera vez con el Dinamo a mediados de los años noventa del pasado siglo y comentaba que le está gustando especialmente el actual equipo que dirige Claudio Giráldez «que juega muy bien al fútbol, con un estilo ofensivo y chicos muy jóvenes».

«Mi etapa en el Celta fue preciosa, la recuerdo con mucho cariño», pero han pasado ya 30 años y queda bastante lejos. Ahora estoy bastante desconectado del fútbol», comentaba.

El exdefensa céltico auguraba «un buen partido» esta tarde en el estadio Maksimir entre «dos equipos que practican fútbol de ataque», al tiempo que expresaba su convicción de que ambos pasarán a los dieciseisavos de final de la competición.

No fue Juric el único exfutbolista croata del Celta que se pasaba por el histórico Hotel Esplande, donde estaba concentrada la expedición celeste. También se dejaba caer por allí Danjel Pranjic, que defendió la zamarra del equipo vigués en el curso 2012-13. Pranjic se acercó a saludar a Vlado Gudelj, pero no asistirá luego al partido.