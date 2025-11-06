El Celta jugará en un estadio que 'cojea' tras un voraz terremoto

El Celta disputará esta tarde su tercer partido de Europa League en Zagreb, capital croata que en 2020 sufrió no solo la pandemia de covid, sino un potente terremoto. El seísmo afectó gravemente a varias estructuras de la urbe, entre ellas, una torre de su popular catedral y a los cimientos del Estadio Maksimir, donde juega sus partidos como local el Dinamo Zagreb, rival de los celestes a partir de las 18.45 horas de hoy. Por este motivo, desde hace más de 5 años, una de sus gradas permanece cerrada, un hecho que todavía coge por sorpresa a los seguidores de los equipos rivales.

Más de medio centenar de aficionados celestes han viajado a Zagreb para acompañar a los suyos en una nueva entrega continental en tierras croatas -a las que regresan después de 25 años- en la que los celestes podrían sellar su cuarta victoria consecutiva a domicilio. De conseguirlo, sería la segunda vez en todo el siglo XXI; en la precedente, llegaron a alcanzar los siete triunfos lejos de Vigo, todos en segunda división durante la temporada 2004/2005, según la cuenta de X Afouteza e Corazón. El calor de los seguidores, que han coloreado la hoy soleada metrópoli de celeste, les hará falta a los jugadores del Celta, que se plantarán sobre el césped ya totalmente de noche y con una temperatura cercana a los 4 grados centígrados.

Uno de los estadios más feos de Europa

Los viajeros celestes que acudan al Estadio Maksimir percibirán que, ya tras el pitido inicial, la grada Este, la opuesta a las cámaras de televisión, de gran envergadura, estará completamente vacía. Lejos de tratarse de una sanción administrativa o una protesta de la parroquia visitante, el espacio está clausurado desde marzo del 2020 por motivos de seguridad.

Una cadena de terremotos que se llegaron a sentir en diferentes países próximos, siendo el más fuerte de una magnitud 5,4, asoló la ciudad capitalina, provocando escenas catastróficas en algunos puntos. La voracidad del seísmo fue tal que destruyó una parte de las dos torres que coronan la turística catedral de San Esteban y San Ladislao y perjudicó la estructura del graderío del feudo de los Plavi (azules en croata). Con todo, la cámara principal de las retransmisiones de los duelos en este escenario no captan las butacas vacías.

El Estadio Maksimir, que heredó el nombre del distrito en el que se encuentra y del parque que tiene enfrente, fue construido en 1912 y experimentó tres renovaciones, en 1998, 1999 y 2011. Un estudio reciente elaborado con datos de reseñas de Google, Tripadvisor y Football Ground Mapse lo situó como el tercero más feo de toda Europa. Lo anecdótico es que esta clasificación también dejó mal parado al Celta: Balaídos -todavía por terminar y sin tener este importante factor en cuenta- sería el segundo más antiestético del viejo continente.

Tras años de proyectos fallidos, este 2025 se ha anunciado un plan para su demolición y el levantamiento de uno nuevo por un valor de 175 millones de euros. El futuro recinto, que incluye un hotel en las cercanías, estará terminado, previsiblemente, entre finales del 2029 y principios del 2030, y dispondrá de una capacidad para aproximadamente 35.000 espectadores. En la actualidad, está preparado para acoger a 24.851 personas debido a la merma de su grada (su aforo original es de 35.123 asientos).

La prensa local señala la «suerte» del Celta

La prensa deportiva croata señala en sus artículos previos al duelo la «suerte» de los celestes en sus dos últimos partidos en LaLiga, debido a los dos penaltis fallados por Osasuna y el Levante, respectivamente, y por las sendas victorias en los últimos minutos de ambos choques. «Además, en tres de sus últimos seis encuentros, el Celta ha contado con más jugadores en el campo durante toda la segunda parte», refleja, en un tono de absoluto respecto al equipo de Claudio Giráldez, el diario más leído del país balcánico, el Sportske Novosti, cuyo director general llegó a ser, curiosamente, el excéltico -en una fugaz etapa- Zvonimir Boban, desde finales del 2005 hasta diciembre del 2008. Este es ahora el presidente del propio Dinamo Zagreb.

En el otro lado del terreno de juego, los medios locales apuntan a Drena Beljo, «el delantero centro que se suponía que sería un fichaje estrella». El Modri, como también es conocida la escuadra, fichó a este joven ariete croata el pasado verano por una cifra «récord» de 4 millones -que podría alcanzar los 5,5, según variables- de euros al Augsburgo. «Comenzó la temporada de forma brillante, marcando tres goles, sin embargo, desde el 23 de agosto, solo ha marcado un tanto más en liga -el único en los últimos 10 partidos-.