Giráldez pierde a Marcos Alonso y Hugo Álvarez y mantiene a Iago Aspas como faro en Europa
Bajas de última hora condicionan la alineación del técnico de O Porriño
A. L. S.
Claudio Giráldez propone para buscar la victoria del Celta contra el Dinamo de Zagreb un once titular con la habitual mezcla de pilares consolidados y apuestas más arriesgadas. Como estaba previsto, Iván Villar suple la baja de Radu bajo palos, mientras que Iago Aspas repite como abanderado del club en competición europea.
Dos bajas de última hora han podido condicionar los planes del técnico. Marcos Alonso, con una gastroenteritis, y Hugo Álvarez, con un golpe en el tobillo sufrido en el último entrenamiento, no podrán ser de la partida.
Así pues, en defensa jugarán Starfelt con Javi Rodríguez y Carlos Domínguez. Los carriles serán para Jones y Ristic, mientras que del medio campo se ocuparán Fran Beltrán y Miguel Román. La tripleta de ataque la formarán Aspas, Pablo Durán y Bryan Zaragoza.
El once del Dinamo:
- Muere Amaya, la mujer del ingeniero vigués que hace cuatro meses hizo un llamamiento desesperado para salvarle la vida
- Cortan 600 olivos plantados hace cinco años en dos fincas del Pazo de Cascaxide
- Pide ayuda para encontrar un sobre con dinero que perdió en Cambados
- Condenados en Vigo por educar a su hijo en casa: «Es una desescolarización irresponsable»
- Cinco familias demandan por acoso escolar al Compañía de María de Cangas
- El vendaval bufa sobre Galicia con rachas de 160 km/h; ahora viene la lluvia
- Las gallinas de los corrales de 40 concellos de Galicia, confinadas para frenar la gripe aviar
- Muere a los 44 años el hijo del armador argentino y cliente del naval vigués José Américo Moscuzza