Giráldez pierde a Marcos Alonso y Hugo Álvarez y mantiene a Iago Aspas como faro en Europa

Claudio Giráldez propone para buscar la victoria del Celta contra el Dinamo de Zagreb un once titular con la habitual mezcla de pilares consolidados y apuestas más arriesgadas. Como estaba previsto, Iván Villar suple la baja de Radu bajo palos, mientras que Iago Aspas repite como abanderado del club en competición europea.

Dos bajas de última hora han podido condicionar los planes del técnico. Marcos Alonso, con una gastroenteritis, y Hugo Álvarez, con un golpe en el tobillo sufrido en el último entrenamiento, no podrán ser de la partida.

Así pues, en defensa jugarán Starfelt con Javi Rodríguez y Carlos Domínguez. Los carriles serán para Jones y Ristic, mientras que del medio campo se ocuparán Fran Beltrán y Miguel Román. La tripleta de ataque la formarán Aspas, Pablo Durán y Bryan Zaragoza.

El once del Dinamo: