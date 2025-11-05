Sergio Álvarez: «El equipo está en racha y hay que aprovecharlo»

Sergio Álvarez, jefe de la expedición celeste que a primera hora de esta tarde se desplazará a Croacia, ha destacado antes del embarque fallido de esta mañana a Zagreb, la gran «ilusión» con que el Celta afronta este segundo desplazamiento europeo y se ha mostrado optimista sobre las opciones de conseguir mañana un triunfo en el estadio Maksimir que dispararía las opciones de pasar de ronda del grupo de Claudio Giráldez. «Vamos con mucha ilusión, con muchas ganas, estamos muy contentos. El equipo está en una buena dinámica, en una buena racha, y hay que aprovecharlo e ir allí con todas las ganas para conseguir tres puntos más y dar otro pasito para pasar de ronda», ha declarado.

El exguardameta ha avalado a Iván Villar, que apunta a la titularidad mañana ante el Dinamo debido a la ausencia por lesión de Radu. «Iván es un jugador que trabaja mucho en el día a día y está preparado para cuando Claudio lo necesite. Eso es lo más importante», ha comentado Sergio, que ha precisado: «Tuve la oportunidad de trabajar con él y sé cómo es en el día. No deja de trabajar, está siempre ayudando a los compañeros y ahora tiene esa oportunidad de jugar. Ojalá esté bien y ayude al equipo a conseguir los tres puntos».

El consejero, que encabeza la expedición en ausencia de la presidenta, Marián Mouriño, que se encuentra en México para asistir a la boda de su sobrina mayor, ha subrayado asimismo la importancia que tendría para el Celta conseguir su primera victoria fuera de casa en Europa, tanto desde el punto de vista económico como deportivo. «Todos sabemos lo importante que es, sobre todo deportivamente. Eso es lo más importante, que el Celta tenga la oportunidad de pasar porque es una fase de crecimiento para un equipo que todavía es muy joven. Luego, cuantas más rondas pasemos en Europa, mejor será para el club económicamente de cara a la temporada que viene», ha observado Sergio, que ha añadido: «Se está viendo que es complicado ganar fuera de casa y es un reto más. Venimos de conseguir dos victorias en Liga a domicilio. El equipo está preparado para eso y por qué no conseguir esa primera victoria fuera de casa en Europa. Sabemos que es un equipo muy difícil, sobre todo en su campo, que tiene una afición que intenta apretar, pero nosotros estamos preparados para ganar».

El que fue mejor portero de Europa League en la temporada 2016-17 tiene depositadas altas expectativas en el actual equipo, al que ve capacitado para emular la gesta que él mismo protagonizó bajo la dirección de Eduardo Berizzo. «La ilusión está. Son todos muy jóvenes y lo importante es que ellos se lo crean. Ellos están convencidos de que pueden hacer algo importante, pero lo más importante es el partido de mañana e ir pasito a pasito. Al final es estar convencido de lo que haces e ir paso a paso para llegar adonde queramos o donde podamos», ha apuntado.

Al Gato de Catoira no le han faltado palabras de agradecimiento hacia los cerca de 600 aficionados que se desplazarán a Zagreb para arropar mañana al Celta: «Ya en el primer partido hubo mucha afición y estamos muy contentos y agradecidos cuando vienen a esos viajes tan largos, en los que es importante que la gente esté ahí».