Kovacevic: "Conocemos los puntos débiles del Celta"

El croata Mario Kovačević, entrenador del Dinamo Zagreb, calificóal Celta como "el típico equipo español" porque "le gusta tener la posesión, es vertical y tiene muy buenos jugadores". "Es un equipo que marca casi siempre, que hace muchos goles, pero también encaja. Conocemos sus puntos débiles. Tenemos que estar a nuestro mejor nivel y creo que, delante de nuestra afición, podemos ganar a cualquier rival", apuntó en rueda de prensa.

Kovačević confirmó que Miha Zajc y Luka Stojković están recuperados de sus lesiones, "entrenan y están disponibles para el once inicial", y confía en poder contar con el español Sergi Domínguez y el argelino Mounsef Bakrar pese a que ambos "arrastran molestias leves".

"Kevin Théophile también regresa al equipo tras su recuperación. Estamos deseando que llegue el partido", incidió el preparador del Dinamo Zagreb, que eludió dar pistas sobre quién será el sustituto del lesionado Moris Valinčić en el lateral derecho.

"Nos queda un entrenamiento más, luego decidiremos. Theophile ha vuelto al equipo y jugó muy bien de lateral derecho, así que debemos tenerlo en cuenta. También está el joven Noa Mikić. Ya veremos", indicó el croata, para quien su equipo ya ha demostrado que se siente "cómodo" jugando contra equipos que quieren jugar.

"Cuando tenemos espacios, somos bastante efectivos, y lo hemos demostrado a lo largo de todos estos partidos. Veo una oportunidad en este partido", concluyó.