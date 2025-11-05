Beltrán: «Hemos aprendido de los errores del pasado»

Sólo Iago Aspas resiste aún de aquella plantilla cuyo sueño de conquistar Europa pareció poder hacerse realidad hasta que Beauvue y Guidetti se enredaron en Old Trafford. Hay veteranos, sin embargo, como Iván Villar y Fran Beltrán, que habían estado ambicionando su propia aventura.

Beltrán, no por edad (26) sino por trayectoria, fichado en 2018, se había habituado durante la mayor parte de estas temporadas a sufrir por la permanencia antes que aspirar a objetivos de mayor fuste. «Hemos encontrado una estabilidad que estoy disfrutando mucho y al final es algo que siempre he buscado aquí. Se consiguió y lo estoy disfrutando bastante», declaraba ayer el centrocampista.

Beltrán agradece el esfuerzo de los 600 aficionados célticos que se están trasladando a mitad de semana, y en muchas casos mediante combinaciones laberínticas, para intentar hacerse oír entre la ferverosa hinchada del Dinamo. «Es supermotivante», reconoce, tras haber contemplado ya a algunos en Zagreb. «Es muy bonito verlos aquí o paseando por otra gran ciudad de Europa. Les doy las gracias porque siempre nos llevan en volandas y quiero que disfruten como estamos disfrutando nosotros. Esto también es parte de ellos porque el año pasado no sé cuántos partidos pudimos remontar en casa gracias a su apoyo».

Sin noticias contractuales

El Celta ha volteado en LaLiga la rutina de la precedente campaña, cuando se mostraba inabordable en Balaídos y frágil como visitante. Pero mientras en el torneo doméstico ha obtenido oxígeno en Pamplona y Valencia, el único precedente en la Europea League, en el reestreno en la competición, resultó decepcionante; una derrota ante el Stuttgart corta en el marcador (2-1), pero contundente en el juego. «El partido de Stuttgart fue malo, no estuvimos nada bien», admite Beltrán. «Aquí tenemos que hacer un partido totalmente diferente. Hemos trabajado bien lo que queremos hacer y aprendido de los errores del pasado».

Para Beltrán, cada partido podría incluirse en el último capítulo de su historia céltica. Concluye contrato y las señales que se emiten desde la directiva no apuntan a una feliz resolución. El jugador insiste en distanciarse del tema y aislarse de cualquier comentario: «No tengo mucho que añadir. Se ha dicho mucho respecto a mi tema porque no se ha hablado nada. Me quiero mantener al margen. Estoy a disposición del mister para lo que quiera».