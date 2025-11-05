Dinamo Zagreb, el rival a batir en la liguilla europea

El Celta pisará suelo croata esta tarde por segunda vez en su historia. Hace veinticinco años, el equipo vigués se enfrentó al Rijeka en la segunda competición de la UEFA (ganó 0-1). En esta ocasión, el rival de los célticos será el Dinamo Zagreb, el club más laureado de Croacia, que desde junio pasado lo preside el excéltico Zvonimir Boban. Un rival que continúa imbatido en la Liga Europa y que pelea por el título nacional con el Hajduk Split. Plavi modri y célticos ganaron el pasado fin de semana, a Rijeka y Levante, respectivamente. En el torneo continental, ambos aspiran a superar la liguilla y disputar eliminatorias directas a partir de los octavos de final.

Para alcanzar el objetivo continental, Dinamo Zagreb y Celta tendrán que clasificarse entre los ocho primeros. En ello están. Los croatas figuran en la cuarta posición, con 7 puntos, tras superar a Fenerbahçe y Maccabi Tel Aviv y empatar con el Malmö. Los gallegos, con un punto menos, aparecen en la novena plaza, después de ganar a Paok y a Niza e iniciar el torneo con un tropiezo en Stuttgart.

Al equipo de Claudio Giráldez le espera en el histórico estadio Maksimir un rival que ha realizado una profunda renovación de su plantilla tras la llegada de Boban a la presidencia. Entre las novedades aparece Gonzalo Villar, uno de los tres españoles del equipo, que pasó por el Granada y la Roma, sonando además en alguna ocasión como posible fichaje del Celta. El centrocampista murciano fue compañero de Mingueza y de Beltrán en aquel partido que la sub-21 española tuvo que jugar como la absoluta por un caso de coronavirus en el equipo de Luis Enrique Martínez.

El pasado verano, Gonzalo Villar abandonó el Granada después de recibir una llamada telefónica del propio Boban. El murciano no se lo pensó dos veces y se unió a un equipo en el que también juegan el central catalán Sergi Domínguez, formado en la cantera del Barcelona, y el también zaguero Raúl Torrente. A ellos se ha unido en los últimos meses el escocés Scott McKenna, que el curso pasado jugó en la UD Las Palmas.

El nuevo entrenador del conjunto croata, Mario Kovacevic, apuesta por el tradicional 4-3-3 y tiene como principal pieza en el centro del campo a Josip Misic, que ha sido internacional con Croacia y que pasó por el Sporting de Portugal y el Paok, entre otros. Por el costado izquierdo del ataque destaca el albanokosovar Arbër Hoxha y como delantero centro, el argelino Monsef Bakrar, que el curso pasado jugó en el New York City. La estrella emergente del equipo croata es el joven portugués de origen angoleño Cardoso Varela, de 17 años, al que pretende fichar el Barcelona. Extremo zurdo, el futbolista luso mantiene abierto un litigio con el Oporto, que cuando intentó ampliarle el contrato el jugador se marchó junto con su agente a Croacia y apareció jugando en un equipo de la cuarta división croata antes de firmar el pasado verano, con 16 años, por el Dinamo Zagreb. Es un caso parecido al del excéltico Fede Varela, que en 2015 abandonó A Madroa para firmar por un equipo suizo de tercera categoría y recalar después en el Oporto, que tuvo que desembolsar 2 millones al equipo vigués tras un proceso judicial.

Cardoso Varela ya se estrenó como goleador en Europa. Fue el autor del tanto del empate del Dinamo Zagreb en Malmö. Entró en el minuto 85 y en el 96 inscribió su nombre como goleador en el segundo torneo continental.

El joven portugués es uno de los peligros del conjunto croata por las bandas. Además, los de Kovacevic también destacan por su buen juego aéreo, en el que el Celta muestra muchas carencias, como demostró el pasado domingo ante el Levante: tras dos saques de esquina provocó un penalti que falló Etta Eyong y concedió el gol de Arriaga.