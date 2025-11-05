Claudio: "Pase lo que pase no será definitivo"

Claudio Giráldez espera un partido de máxima dificultad en el Stadion Maksimir de Zagreb, donde el Dinamo de Mario Kovačević presenta "unos números que asustan". "Más allá de nuestros números fuera de casa o el momento actual de resultados, jugamos contra un equipo poderosísimo en su terreno de juego, con unos números que asustan en cuanto a sus victorias como local", comentó en la rueda de prensa que se celebró pasadas las ocho y media de la tarde cuando estaba prevista para las seis, pero el retraso causado por la avería en el avión que llevaba a la expedición retrasó todo y complicó el plan previsto para la jornada. De hecho, el Celta no pudo entrenarse en el escenario del partido y los jugadores se limitaron a dar un pequeño paseo: "Llegamos bien, simplemente hemos cambiado la rutina. Nos da rabia no poder haber entrenado en el campo en el que vamos a jugar. El paseo nos ha valido para ver instalaciones y ambiente y sabemos que mañana va a ser una caldera".

Sobre el partido, el entrenador dijo que "sabemos que debemos adaptarnos a un escenario nuevo, a un equipo que por mucho que hayamos visto y desmenuzado nuestros jugadores nunca se han enfrentado a ellos", incidió Giráldez, para quien no sirve de "excusa" que su equipo no haya podido entrenar esta tarde en el Stadion Maksimir al tener que retrasar su viaje por una avería en el avión.

Giráldez elogió al Dinamo: "Es un equipo con mucho talento, con muchísimos recursos ofensivos, con mucho jugador de uno contra uno por fuera y mucho jugador que carga el área". Por eso, advirtió de la importancia de "quitarle" la pelota a un rival que se siente cómodo siendo dominador. "Será determinante que seamos capaces de ser continuos en el juego, de dar nuestra mejor versión ofensiva y apretarles bien".

Finalmente, subrayó que el partido de mañana no será "definitivo" porque todavía están en el ecuador de la fase final de la Liga Eruopa: "Pase lo que pase nada va a ser definitivo pero una victoria aquí mañana nos allanaría el camino. No entendemos ningún partido que no sea afrontarlo para ganarlo".