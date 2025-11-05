El celtismo emprende rumbo a Zagreb

El celtismo inicia su segundo gran éxodo europeo de la temporada. Cientos de aficionados partieron este miércoles desde rumbo a Zagreb, cada uno con una combinación más rocambolesca que la anterior para poder adaptarse a su presupuesto: Oporto, Málaga, Londres, Madrid o Bruselas fueron algunas de las escalas previas a la capital croata.

La primera expedición iría en el IB474 de primera hora de la mañana desde Peinador. A las 6.45 horas despegaba este avión de 186 plazas lleno, teniendo 58 de los pasajeros billete con conexión al de Zagreb tras una escala en Barajas. En este grupo de familias y jóvenes los más avispados y previsores lograron billetes de ida y vuelta por 180 euros, aunque en las últimas semanas superaban los 500 por un solo trayecto.

Ya en el aeropuerto de Madrid la marea celeste crecería con decenas de seguidores llegados en vuelos de conexión desde A Coruña, Valencia o Palma de Mallorca, además de los que durmieron en la propia capital. Tal fue la demanda por esta ruta en esta fecha que el IB939 fue fletado en un A321 de 220 plazas. Nuevamente, completas y con más de la mitad del pasaje con un objetivo común mañana.

El punto de encuentro para el alrededor del medio millar de aficionados será el parque Boronbaj a escasos 10 minutos andando del estadio Maksimir. El Celta por su parte está previsto que aterrice en el aeropuerto Franjo Tudman después de las 13 horas en un vuelo chárter desde Peinador.