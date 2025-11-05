El Celta amplía el abanico del gol

El gol ya no es en el Celta patrimonio exclusivo de Borja Iglesias y Iago Aspas. Durante las siete primeras jornadas los goles del Panda sostuvieron al equipo, mínimamente respaldado por Javi Rueda, autor del tanto el empate en Mallorca, y Hugo Álvarez, que anotó el que significó la igualada ante el Betis. Cuatro jornadas consecutivas anotando que impidieron otras tantas derrotas del cuadro celeste, abonado al empate a un gol hasta que el triunfo le sonrió por fin ante Osasuna en la décima jornada.

A Borja, que suma otros dos goles en Europa y llegó a encadenar 6 jornadas anotando en las dos competiciones, se le terminó la racha la séptima jornada, contra el Elche. Iago Aspas asumió el relevo en la octava para certificar el empate contra el Atlético de Madrid en Balaídos y Pablo Durán anotó en la novena el que significó el empate ante la Real Sociedad.

Frente a Osasuna se estrenó, por partida doble, Ferran Jutglà, que obtuvo por fin réditos al buen trabajo realizado sobre el césped, y repitió Durán, que hizo diana para certificar el triunfo en el minuto 87 de juego. En el último partido se han sumado a la causa otros dos goleadores: Óscar Mingueza, que hizo el primero en el Ciutat de Valencia, y Miguel Román, que se estrenó como goleador en LaLiga anotando el tanto de la victoria contra el Levante en el primer minuto del descuento.

Es especialmente llamativa la aportación de Mingueza, que se ha convertido en uno de los defensas con más participación directa en goles de los últimos años en LaLiga. Con su gol al Levante y la asistencia a Miguel Román, el catalán eleva a 13 sus participaciones directas de gol en las dos últimas temporadas. Suma, en concreto, Mingueza 5 goles y 8 asistencias y es el único zaguero del campeonato que supera las diez participaciones directas de gol, con mejores números combinados que atacantes tan reputados como Nico Williams (12), Rodrygo, (11) o Pedri (10). Contra el Levante, el exazulgrana aportó por tercera vez desde su llegada al Celta un gol y una asistencia en un mismo partido.

El carrilero celeste, a quien Giráldez viene empleando indistintamente en ambas bandas, sumaba el pasado curso a estas mismas alturas de competición 2 goles y 3 asistencias, números que propiciaron que Luis de la Fuente lo convocase para la selección española para los partidos de la fase de clasificación de la Liga de Naciones de la UEFA, competición en la que luego acabó disputando la vuelta de los cuartos de final contra Países Bajos y la final perdida en los penaltis ante Portugal en junio pasado.

Ausente de las últimas cuatro convocatorias del equipo nacional, las buenas actuaciones que últimamente está firmando con el Celta podrían propiciar su citación para los encuentros clasificatorios para el Mundial 2026 contra Georgia y Turquía que la selección disputará en el parón de selecciones de este mes de noviembre.

La faceta de asistente de Mingueza está siendo especialmente importante para el Celta en este arranque de temporada, tanto en LaLiga como en Europa. En la competición doméstica, Mingueza comparte con Javi Rueda la condición de máximo asistente del Celta, apartado que en el continente lidera en solitario, con otros dos pases de gol. Los números del versátil carrilero catalán se han disparado desde el segundo encuentro europeo con asistencia a Iago Aspas en el primer gol contra el PAOK, pase de gol a Borja Iglesias frente al Niza, asistencia a Pablo Durán contra la Real Sociedad y gol y asistencia a Miguel Román para certificar la reciente victoria contra Levante.

Precisamente el gondomareño engrosa desde el duelo del Ciutat de Valencia la ya amplia lista de atacantes del Fortuna que marcan en Primera División tras dar el salto al fútbol profesional desde Primera Federación de la mano del Claudio Giráldez. El pasado curso lo hicieron Javi Rodríguez, Pablo Durán y Alfon y el anterior Hugo Álvarez. Este año lo han hecho Miguel Román y Javi Rueda, aunque este ya había jugado como profesional la pasada campaña en las filas del Albacete.

Goles en el descuento

Una de las virtudes que auparon la pasada temporada al Celta a Europa fue la capacidad del conjunto de Giráldez para competir hasta el último minuto de los partidos, circunstancia que le permitió sumar un buen número de puntos. Esta dinámica no ha cambiado mucho este curso, como demuestra el hecho de que el conjunto celeste ha logrado 4 de sus 13 puntos en los últimos diez minutos de partido.