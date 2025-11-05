Una avería en el avión retrasa la salida del Celta a Zagreb

Una incidencia de última hora en el vuelo chárter que esta mañana debía llevar al Celta a Croacia para afrontar su segunda salida europea ha trastocado los planes iniciales de Claudio Giráldez. Toda la expedición, que ya estaba lista para embarcar en el aeropuerto de Peinador, ha tenido que darse la vuelta y aguardar a las 15.30 horas para tomar un nuevo avión. Este retraso ha obligado al cuerpo técnico a cancelar el entrenamiento previsto en el estadio Maksimir y a trasladarlo a la Ciudad Deportiva Afouteza. Los jugadores se ejercitarán una última vez en Mos antes comer. Lo que sí se mantiene, salvo un nuevo imprevisto, es la rueda de prensa oficial en el campo del Dínamo de Zagreb a las 19.45 horas. También se contempla que el equipo pise el césped del campo en el que jugará mañana a las 18.45 horas para ir cogiendo sensaciones.

La expedición celeste partirá este mediodía en un vuelo de dos horas y media a Zagreb con el objetivo de mantener su racha de victorias y lograr un triunfo que encarrile su clasificación a la siguiente fase. Para ello, Claudio Giráldez sabe seguro que contará con Iván Villar y diez más. La presencia en el once que el Celta presente mañana ante el Dínamo en el estadio Maksimir es la única certeza después de la baja por un esguince en el dedo pulgar de Ionut Radu. Está previsto que la comitiva olívica aterrice en el aeropuerto Franjo Tudman después de las 13.00 horas.

El Celta viaja con todos sus futbolistas disponibles, incluido Yoel Lago, ya recuperado de sus problemas, y el portero del Fortuna Marcos González. Se quedan en Vigo los lesionados Radu, Swedberg y Javi Rueda, además de Cervi, que se queda fuera de la expedición por decisión técnica y Aidoo, que no está inscrito.

La misión celeste en tierras balcánicas no se antoja sencilla para el conjunto vigués. El Dínamo de Zagreb marcha cuarto en la clasificación de la Europa League con siete puntos, uno más que el Celta, después de vencer en casa al Fenerbahçe (3-1), a domicilio al Maccabi Tel-Aviv (1-3) y empatar en Malmö (1-1) sobre la bocina hace dos semanas. Todo un histórico del viejo continente acostumbrado a este tipo de escenarios que en lo que va de temporada cuenta por victorias todos los partidos jugados ante su afición excepto uno.

Sergio Álvarez: «Iván trabaja mucho día a día y está preparado para cuando Claudio lo necesite»

Antes de montarse al vuelo chártel que les llevará a Croacia, Sergio Álvarez, exportero del Celta y consejero en la actual directiva, mostró su total confianza en Iván Villar: «Es un jugador que trabaja mucho en el día a día y está preparado para cuando Claudio lo necesite». «Ojalá lo haga muy bien; yo compartí portería con él y sé cómo trabaja y sé que siempre está intentando ayudar a sus compañeros», zanjó el de Catoira.

Por otro lado, Sergio Álvarez espera que el Celta regrese de Zagreb con los tres puntos pese a lo difícil que está siendo para casi todos los equipos de la Europa League sumar fuera de casa: «Es un reto más, pero nosotros venimos de encadenar dos victorias lejos de Balaídos y el equipo está preparado para conseguir su primera victoria europea como visitante». El consejero celeste es consciente de la importancia en lo económico que tiene avanzar de ronda en esta competición, pero antepone lo deportivo: «Lo importante es pasar porque estamos en una fase de crecimiento para un equipo muy joven, aunque económicamente ayudaría para la temporada que viene».

La afición celeste ya está en marcha

El celtismo inicia su segundo gran éxodo europeo de la temporada. Cientos de aficionados partieron este miércoles desde rumbo a Zagreb, cada uno con una combinación más rocambolesca que la anterior para poder adaptarse a su presupuesto: Oporto, Málaga, Londres, Madrid o Bruselas fueron algunas de las escalas previas a la capital croata.

La primera expedición iría en el IB474 de primera hora de la mañana desde Peinador. A las 6.45 horas despegaba este avión de 186 plazas lleno, teniendo 58 de los pasajeros billete con conexión al de Zagreb tras una escala en Barajas. En este grupo de familias y jóvenes los más avispados y previsores lograron billetes de ida y vuelta por 180 euros, aunque en las últimas semanas superaban los 500 por un solo trayecto.

Ya en el aeropuerto de Madrid la marea celeste crecería con decenas de seguidores llegados en vuelos de conexión desde A Coruña, Valencia o Palma de Mallorca, además de los que durmieron en la propia capital. Tal fue la demanda por esta ruta en esta fecha que el IB939 fue fletado en un A321 de 220 plazas. Nuevamente, completas y con más de la mitad del pasaje con un objetivo común mañana.

El punto de encuentro para el alrededor del medio millar de aficionados será el parque Boronbaj a escasos 10 minutos andando del estadio Maksimir.