Radu es baja para Zagreb, pero no está ‘roto’

El percance sufrido por Andrei Radu el pasado domingo en el Ciutat de Valencia ha tenido finalmente menos consecuencias de las previstas. La lesión sufrida por el portero rumano en la mano derecha no presenta fracturas, ni va a requerir intervención quirúrgica, como se llegó a temer en un primer momento, según han desvelado las pruebas médicas practicadas este lunes al jugador.

El parte de enfermería difundido hoy por el club confirma que Radu sufre un esguince en el dedo pulgar de la mano derecha, sin precisar el tiempo aproximado que el guardameta deberá permanecer de baja. Los servicios médicos del Celta se limitan a señalar que el internacional céltico recibe tratamiento de fisioterapia y se ejercita al margen del grupo, con limitaciones en el entrenamiento específico.

Desde el club se precisa algo más la situación: Radu es baja segura para el partido europeo que el equipo celeste disputará este jueves en el estadio Maksimir contra el Dinamo de Zagreb y no va formar parte de la expedición celeste que se desplaza mañana a la capital croata. El guardameta no está, sin embargo, descartado para el compromiso liguero contra el Barcelona en Balaídos. Aunque las opciones de que pueda vestirse de corto este domingo son, hoy por hoy, escasas, su participación en el partido contra los de Hansi Flick va a depender de la evolución de la lesión en los próximos días.

Radu se lastimó el pulgar derecho en el minuto 32 del partido liguero que el Celta disputó el pasado domingo contra el Levante en el Ciutat de Valencia al detener un remate de chilena del granota Etta Young. Tras parar este lanzamiento, el portero celeste hizo un gesto de dolor que hizo temer que no podría continuar el partido. Sin embargo, no solo siguió hasta el descanso, sino que volvió a situarse bajo el travesaño tras el intermedio, completando el encuentro con buen desempeño.

Las alarmas se encendieron a la conclusión del choque, hasta el punto que durante el viaje de vuelta a Vigo se llegó a temer que el internacional rumano tuviese el dedo fracturado. Las pruebas médicas que se le practicaron al día siguiente (una ecografía y una resonancia magnética) han descartado sin embargo cualquier tipo de fisura, rebajando la lesión a un simple esguince que no debería mantenerlo demasiado tiempo alejado de los terrenos de juego.

Iván Villar se perfila como sustituto

Iván Villar, que esta temporada apenas ha jugado la Copa del Rey, donde debutó la pasada semana, se perfila como sustituto de Radu en el partido europeo que el Celta disputará el jueves en el estadio Maksimir de Zagreb, con Marc Vidal, que hasta la fecha ha ejercido como tercer portero, como suplente. El Celta no ha ofrecido la convocatoria para el partido contra el Dinamo, pero se cuenta con que Claudio Giráldez va a incluir a un tercer portero, probablemente a Marcos González, a quien ya citó hace una semana en la Copa.

La de Radu no es la única baja por lesión con que cuenta Claudio Girádez para el duelo contra los de Mario Kovacevic. A la ausencia del guardameta, se suman las ya conocidas de Williot Swedberg, con un esguince en su tobillo izquierdo, y Javi Rueda, convaleciente de una rotura de fibras en el muslo.

El internacional sueco izquierdo se encuentra ya sin embargo en la fase final de recuperación de la lesión sufrida con la selección sub 21 en el último parón de selecciones que le hizo perderse los últimos tres compromisos ligueros y el duelo europeo contra el Niza. Williot trabaja parcialmente con el grupo desde hace unos días y podría ser de la partida para medirse al Barcelona el domingo.

Para este encuentro sigue descartado Javi Rueda, lesionado el pasado 23 de octubre durante la visita de la Real Sociedad a Balaídos. El lateral malagueño se ha perdido los dos últimos encuentros ante Osasuna y el Levante y el choque copero contra el Puerto de Vega, sin que se espere su regreso de modo más o menos inmediato. El parte de enfermería señala que el jugador continúa trabajando al margen del grupo, sin detallar plazos de recuperación.

