Muere la socia del Celta más longeva a los 102 años

El celtismo llora la pérdida de la que era su socia mujer con más edad: María Asunción Arias de Castro Sánchez. Falleció a los 102 años tras más de media vida como celeste. En su etapa laboral, ejerció como profesora del Conservatorio Superior de Música de Vigo. Julián Mouriño Trigo, con 103 años, continúa siendo el abonado más veterano.

Nacida en Betanzos (A Coruña) en el mismo año que el propio Celta, en 1923, Asunción Arias murió en la Ciudad Olívica el pasado domingo 2 de noviembre y fue incinerada. Su funeral se celebrará este viernes 7 en la iglesia San Juan de Ávila y no se recibirá duelo.

La centenaria era viuda de Guillermo Barros Cuiñas, con quien tuvo siete hijos, dos de ellos ya fallecidos.

En el 2022, Asunción fue una de las asistentes al emotivo acto que el club festejó en la ciudad deportiva Afouteza para honrar a los socios con más de 50 años de antigüedad. Su nombre constó entre un privilegiado grupo de setenta y nueve apasionados celestes.

Tras publicarse su esquela en FARO el 3 de noviembre, el Celta anunció su muerte este martes a través de sus redes sociales con un mensaje acompañado del escudo de la entidad sobre un fondo negro: «Profundo pesar no Celta polo pasamento de Asunción Arias de Castro, abonada máis lonxeva do club. O noso máis sincero pésame, agarimo e ánimo aos seus seres queridos. Descanse en paz».

Asunción Arias de Castro, amén de amante de su Celta, destacaba por su destreza con el piano. La calle Príncipe fue testigo de ello en el verano del 2024, cuando, en silla de ruedas, se sentó delante de las teclas para deleitar a los allí presentes. El instrumento estaba colocado enfrente al Museo de Arte Contemporáneo (MARCO) como parte de una de las actividades del VIII Concurso Internacional Ciudad de Vigo.