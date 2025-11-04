Los de Giráldez regresan al trabajo pendientes de los lesionados

El Celta inicia hoy las sesiones de preparación del partido del jueves contra el Dinamo Zagreb pendiente del estado físico de Radu y de Javi Rodríguez, que concluyeron con molestias en una mano y en los isquiotibiales el compromiso ante el Levante, y también de Williot Swedberg, próximo a reaparecer tras sufrir un esguince de tobillo con la selección sueca sub-21 en el anterior parón de la Liga.

Giráldez dirigirá a partir de las 11 de esta mañana el único entrenamiento que el Celta realizará en Afouteza antes de viajar mañana a tierras croatas para disputar su cuarto compromiso de la Liga Europa ante el campeón croata. El partido del jueves en el estadio Maksimir arrancará a las 18:45 horas. Al día siguiente, el Celta entrenará a partir de las 17 horas en Afouteza, a donde volverá el sábado a partir de las 11 horas para ultimar el partido de liga contra el Barcelona, que visitará Balaídos el próximo domingo a partir de las 21 horas.

Ristic, convocado

Por su parte, Mihailo Ristic ha sido citado por la selección serbia para los dos partidos que afrontará en el próximo paréntesis por el calendario de la FIFA. El lateral céltico regresa al combinado balcánico dos años después de su última convocatoria. En esta ocasión, Serbia se medirá el 13 de noviembre a Inglaterra en Londres y recibirá en casa a Letonia el día 16.