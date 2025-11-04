El Celta visitará el Bernabéu el domingo 7 de diciembre
El choque se jugará tres días después de la segunda ronda de Copa, con rival aún por determinar
El Celta conoce ya el día y la hora de la visita al Santiago Bernabeú, correspondiente a la decimoquinta jornada de Liga. El choque contra el equipo que dirige Xabi Alonso ha sido programado para el próximo domingo, día 7 de diciembre, a las 21.00 horas, retransmitido por Movistar LaLiga.
El choque frente al conjunto blanco se disputará tres días después de la segunda ronda de la Copa del Rey, cuyo rival conocerá el Celta tras el sorteo de la eliminatoria, que se celebrará el próximo 11 de noviembre a las 13:00. Este partido se celebrará con toda probabilidad el miércoles 3 de diciembre en horario por determinar debido a la obligación legal de que transcurran 72 entre este encuentro y el que el conjunto celeste disputará en Liga tres días antes contra el Espanyol en Balaídos.
El Celta no gana en Liga en el Santiago Bernabéu desde hace 25 años, concretamente desde el 5 de noviembre de 2006, cuando se impuso a los blancos por 1-2, con goles de Nené Jorge Larena. El equipo celeste, sin embargo, sí logró asaltar el Bernabéu y eliminar de la Copa al Real Madrid en enero de 2017, con Eduardo Berizzo al frente, también por 1-2 , con tantos de Iago Aspas y Jonny Otto. El empate a dos goles registrado en el partido de vuelta en Balaídos permitió a los celestes clasificarse para las semifinales de la competición, donde cayó frente al Deportivo Alavés.
