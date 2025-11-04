Abierto el plazo de pre-reserva de entradas para Ludogorets
REDACCIÓN
Vigo
El Celta abrió ayer el plazo de pre-reserva de entradas para el partido contra el Ludogorets, previsto para el 27 de noviembre en tierras búlgaras. Cada entrada cuesta 7,5 euros. Tendrán prioridad los socios con más antigüedad.
