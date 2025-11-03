«Veía la posibilidad de ganar los tres puntos»

El entrenador del Levante, Julián Calero, aseguró que en su opinión la derrota de su equipo ante el Celta en el minuto 91 no fue merecida y agregó que incluso veía durante el encuentro y pese a estar con un jugador menos «la posibilidad de ganar los tres puntos».

«Es momento de seguir manteniendo la calma y haciendo cosas que funcionan y a ver si ajustamos algunas otras para no seguir perdiendo. Más allá de que hemos perdido ha habido una lectura muy positiva en cuanto al esfuerzo y la entrega de los jugadores», dijo en rueda de prensa. El entrenador madrileño lamentó la falta de suerte: «Han sido muchas cosas que han venido al revés, la expulsión ,el penalti, el gol de ellos… Es difícil reponerse de esos palos, pero hemos reestructurado y la segunda parte del equipo ha sido para estar muy orgullosos».