Una tarde inolvidable para Román

Miguel Román era ayer un hombre feliz por la victoria, con estreno goleador, conseguida en el último suspiro contra el Levante. El centrocampista celeste fue responsable directo de los tres puntos sumados por el Celta al anotar en el minuto 91 el tanto que decidió el encuentro con un disparo desde fuera del área tras un balón ganado a la defensa por Óscar Mingueza. «Este día lo voy a recordar toda la vida. El primer gol con el club de mi vida y muy contento, sobre todo por gente que me ha acompañado siempre: mis padres y mi hermano», declaraba el gondomareño a Celta Media.

El canterano destacaba igualmente el buen momento de resultados que atraviesa el conjunto celeste, con cuatro victorias consecutivas, tres en la última semana, en diferentes competiciones. «Nos vamos muy contentos, creo que empezar noviembre con tres puntos nos venía muy bien, así que estamos muy contentos», agregaba el canterano, que ponía ya el foco en el partido europeo del próximo jueves contra el Dinamo de Zagreb. «Estamos en un buen momento. Tenemos que seguir trabajando durante la semana para seguir en esta buena dinámica y el jueves vamos a intentar otra vez conseguir los tres puntos en Europa», señalaba Román, que agradecía también su apoyo a la afición celeste: «Es increíble. Hubo momentos en los que se escuchaba a la afición del Celta por encima de la del Levante. No hay palabras de agradecimiento para ellos».